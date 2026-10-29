Dù đã đeo kính đúng độ, nhiều người vẫn gặp tình trạng hình ảnh thiếu sắc nét hoặc xuất hiện quầng sáng, tia chói khi nhìn ban đêm. Theo BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh nguyên nhân có thể xuất phát từ quang sai bậc cao.

Khi kính đúng độ nhưng mắt vẫn chưa nhìn rõ

Theo BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh - Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn II (Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng), quang sai là những biến dạng xảy ra khi ánh sáng đi qua hệ thống quang học của mắt và không hội tụ đúng trên võng mạc.

Có thể hình dung mắt như một chiếc máy ảnh. Ngoài cận thị, viễn thị và loạn thị, mắt còn có thể có quang sai bậc cao, tức những sai lệch phức tạp hơn trong cách mắt hội tụ ánh sáng. Những sai lệch này không thể được điều chỉnh hoàn toàn bằng kính gọng thông thường. Vì vậy, người có quang sai bậc cao có thể thấy chữ bị bóng, hình ảnh hơi nhòe, hoặc đèn ban đêm có quầng và tia sáng kéo dài, nhất là trong điều kiện thiếu sáng.

Mô tả ánh sáng đi vào mắt bình thường và mắt có quang sai

Tầm quan trọng của đo quang sai trước khi đặt kính nội nhãn đa tiêu

Kính nội nhãn đa tiêu được đặt vào mắt trong phẫu thuật, thường là phẫu thuật thay thủy tinh thể. Loại kính này phân chia ánh sáng để hỗ trợ nhìn ở nhiều khoảng cách, nhờ đó có thể giúp giảm nhu cầu đeo kính.

Tuy nhiên, nếu giác mạc hoặc các thành phần khác của mắt đã làm ánh sáng bị biến dạng nhiều, người bệnh có thể dễ nhận thấy chói, quầng sáng hoặc bóng hình hơn. Do đó, việc đánh giá quang sai trước mổ là một phần quan trọng trong quá trình tư vấn chọn kính.

Theo BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh, trước mổ, bác sĩ không chỉ kiểm tra độ kính mà còn đánh giá nhiều yếu tố khác của mắt: Bề mặt và hình dạng giác mạc; Tình trạng võng mạc; Kích thước và hoạt động của đồng tử; Quang sai của mắt, kể cả khi đồng tử giãn nếu cần. Các thông tin này được xem xét cùng nhau, thay vì dựa vào một chỉ số riêng lẻ.

BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh thăm khám cho bệnh nhân

BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh đồng thời nhấn mạnh, kết quả đo quang sai không thể dùng để kết luận tuyệt đối:

- Quang sai cao không có nghĩa là chắc chắn không đặt được kính đa tiêu.

- Quang sai thấp cũng không bảo đảm người bệnh sẽ không gặp quầng sáng hoặc chói.

Quyết định còn phụ thuộc vào mức độ và loại quang sai, độ ổn định của phép đo, tình trạng toàn bộ mắt, loại kính dự kiến sử dụng và nhu cầu sinh hoạt của từng người.

Kết quả đo không phải là lời hứa về thị lực sau mổ

Cũng theo BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh, nếu mắt khô hoặc bề mặt giác mạc chưa ổn định, kết quả đo có thể thay đổi giữa các lần đo. Trong trường hợp này, bác sĩ có thể cần điều trị ổn định bề mặt mắt trước rồi đo lại để có số liệu đáng tin cậy hơn.

Việc đo quang sai giúp phát hiện thêm các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, kiểm tra độ ổn định của bề mặt mắt và hỗ trợ tư vấn lựa chọn loại kính phù hợp hơn.

BS. Linh cũng lưu ý, kết quả đo không phải là lời dự đoán tuyệt đối về cảm nhận sau mổ. Chất lượng nhìn còn phụ thuộc vào võng mạc, thần kinh thị giác, khả năng thích nghi của não và điều kiện ánh sáng.

Nói cách khác, đo quang sai là công cụ hỗ trợ ra quyết định và giúp bác sĩ trao đổi rõ hơn với người bệnh về lợi ích, giới hạn và nguy cơ. Đây không phải xét nghiệm có thể bảo đảm kết quả hoàn hảo.

BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh bổ sung thêm, kính đa tiêu có thể giúp giảm nhu cầu đeo kính ở nhiều khoảng cách, nhưng vẫn có thể gây quầng sáng, chói hoặc bóng hình, đặc biệt khi lái xe ban đêm hoặc trong ánh sáng yếu.

Vì vậy, trước khi đề xuất loại kính, bác sĩ sẽ cân nhắc toàn bộ thông tin thăm khám cùng với mong muốn và mức độ chấp nhận đánh đổi của người bệnh. Người thường xuyên lái xe ban đêm, chẳng hạn, cần trao đổi kỹ về vấn đề này.

Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng (Bệnh viện Mắt Sài Gòn II)

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(Nguồn: Bệnh viện Mắt Sài Gòn II)