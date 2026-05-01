Nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt TPHCM luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 5.000 lượt khám, có thời điểm lên tới 6.000 lượt, cùng hàng trăm ca phẫu thuật. Trong khi đó, cơ sở hiện hữu bị giới hạn về không gian, khiến việc tổ chức quy trình khám chữa bệnh hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm gặp nhiều khó khăn.

Việc tiếp nhận hai cơ sở mới được kỳ vọng sẽ vừa "giải tỏa áp lực trước mắt", vừa "tạo dư địa phát triển lâu dài" cho bệnh viện.

Theo kế hoạch, cơ sở tại 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ sớm được chuyển đổi thành Trung tâm Khám và Điều trị ban ngày, với công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Nơi đây tập trung các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày - giải pháp trực tiếp giúp giảm tải cho cơ sở chính, đồng thời nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Cơ sở tại 299 Điện Biên Phủ trong giai đoạn đầu sẽ được bố trí cho khối hành chính và đào tạo, giải phóng không gian cho hoạt động chuyên môn tại cơ sở chính. Về trung hạn, địa điểm này sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, có khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực và hướng tới phát triển du lịch y tế.

Ngoài ra, Bệnh viện Mắt TPHCM đang định hướng phát triển theo mô hình "đa cực", mở rộng sang các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao.

Tại khu vực Bình Dương (cũ), bệnh viện sẽ triển khai cơ sở 2 - một trung tâm khám và điều trị ban ngày chất lượng cao, tập trung vào tầm soát, phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý có nguy cơ gây mù lòa, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em. Mô hình này giúp người dân tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại chỗ, đồng thời giảm áp lực cho khu vực trung tâm thành phố.

Hai cụm y tế lớn cũng đang được lên kế hoạch triển khai gồm cụm Y tế Tân Kiên (phía Tây - Nam): Xây dựng bệnh viện mắt hoàn chỉnh quy mô 300 giường tại khu đất khoảng 25.000 m² ở 621 Phạm Viết Chánh (phường Bình Tiên). Đây sẽ là bệnh viện nhãn khoa toàn diện, chuyên sâu với các trung tâm đặc thù: Mắt nhi, bướu mắt, ghép giác mạc, chấn thương mắt, glaucoma, dịch kính - võng mạc, thần kinh nhãn khoa, khúc xạ và thăm dò chức năng nhãn khoa. Bệnh viện cũng sẽ thành lập tại đây Trung tâm Đào tạo chuyên sâu về nhãn khoa cho y bác sĩ trong và ngoài nước, cùng Trung tâm Nghiên cứu thị giác và lâm sàng nhãn khoa.

Trong khi đó, cụm Y tế Thủ Đức (phía Đông) định hướng xây dựng Trung tâm Khám và Điều trị ban ngày nhãn khoa chất lượng cao tại khu đất G2, Khu dân cư số 1, phường Cát Lái, diện tích 8.300 m², quy mô 100 giường, đầy đủ chuyên khoa; kết hợp một trung tâm chuyên sâu về khúc xạ kỹ thuật cao, bao gồm cả nội và ngoại khoa.

Sở Y tế nhận định chiến lược phát triển của Bệnh viện Mắt TPHCM không đơn thuần là "giải quyết quá tải" mà là tái cơ cấu toàn diện hệ thống cung ứng dịch vụ nhãn khoa theo hướng phân bố hợp lý, chuyên sâu và bền vững.

Đây chính là nền tảng để bệnh viện từng bước xây dựng chuỗi trung tâm nhãn khoa hiện đại, đồng bộ- góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe tầm khu vực ASEAN.