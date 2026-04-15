Ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch năm Bính Ngọ rơi vào thứ Sáu, ngày 17/4/2026 dương lịch.

Ngày mùng 1 hằng tháng là dịp các gia đình dâng hương hoa, lễ vật để bày tỏ lòng thành kính với thần linh, tổ tiên và thành tâm đọc văn khấn cầu mong một tháng mới bình an, may mắn và thuận lợi.

Dưới đây là bài văn khấn ngày mùng 1 tháng 3 năm Bính Ngọ 2026 theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin:

Các gia đình thường chuẩn bị hương hoa, lễ vật dâng lên thần linh, gia tiên, bày tỏ lòng thành và mong được bề trên phù hộ bình an, may mắn trong ngày mùng 1 đầu tháng

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Hương chủ (chúng) con tên là:... sống tại:…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm Bính Ngọ 2026, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa, trà, quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ..., cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

(Tổng hợp)