Tour đường bộ có đồng nghĩa với giá rẻ, dịch vụ thấp?

Nhắc đến du lịch đường bộ, nhiều người thường nghĩ đến một chuyến đi mệt mỏi, tốn thời gian, ở khách sạn bình dân và ăn uống theo thực đơn định sẵn. Tuy nhiên với sự phát triển vượt trội của hệ thống giao thông liên quốc gia, quan niệm này dần thay đổi.

Hiện nay, chọn tour Vân Nam bằng đường bộ, du khách được phục vụ chu đáo tại khách sạn 4 sao, di chuyển bằng tàu cao tốc êm ái, thưởng thức yến tiệc Cung đình sang trọng, xem show nghệ thuật quy mô lớn. Điều này cho thấy tour đường bộ có bước chuyển mình mạnh mẽ, không còn là giải pháp tiết kiệm mà được nâng cấp thành trải nghiệm mới.

Tour đường bộ hiện nay đã có những dịch vụ vượt trội. Ảnh: Merry Group

Khi tour đường bộ mang diện mạo mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu du khách, Vân Nam Tour - thương hiệu thuộc công ty TNHH Đầu tư và du lịch quốc tế Merry Group - đã giới thiệu tour đường bộ di chuyển chính bằng tàu cao tốc Trung Quốc. Tàu chạy đúng giờ, êm ái với tốc độ hàng trăm km/giờ giúp rút ngắn thời gian kết nối giữa các thành phố như Hà Khẩu, Đại Lý, Côn Minh,… Ô tô sẽ được sắp xếp giữa các chặng ngắn để du khách cảm thấy thư giãn, thoải mái. Thay vì phòng nghỉ cơ bản, du khách sẽ nghỉ dưỡng trong hệ thống khách sạn 4 sao với không gian tiện nghi, hiện đại.

Vân Nam Tour đồng thời thiết kế hoạt động tìm hiểu văn hoá và trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Du khách không chỉ thưởng thức bữa ăn theo tiêu chuẩn mà được tham dự những Yến tiệc Côn Minh sang trọng hay Yến tiệc Nạp Tây Lệ Giang giàu bản sắc. Toàn bộ lịch trình đều tính toán cụ thể mang đến sự hài hòa giữa việc tham quan danh lam thắng cảnh, thưởng thức show diễn văn nghệ và tự do trải nghiệm văn hoá bản địa.

Chất lượng tăng, chi phí hợp lý

Nhiều người băn khoăn: vì sao đi tour Vân Nam được ở khách sạn 4 sao, di chuyển bằng tàu cao tốc, ăn yến tiệc Cung đình mà mức giá vẫn cạnh tranh? Theo đại diện Merry Group, Vân Nam Tour đã giải quyết tốt bài toán tối ưu chi phí. Giá của tour đường bộ chủ yếu phụ thuộc vào phương thức di chuyển đầu - cuối qua cửa khẩu quốc tế. Từ đó giúp loại bỏ một khoản tiền lớn dành cho vé máy bay cũng như các khoản thuế phí đi kèm khác. Việc cắt giảm chi phí vé máy bay cho phép Vân Nam Tour dồn toàn bộ nguồn lực ngân sách cho việc tái đầu tư vào chất lượng. Điển hình là nâng cấp khách sạn, lựa chọn nhà hàng, tăng cường trải nghiệm văn hoá,… Kết quả, du khách vừa được hưởng mức giá hợp lý mà vẫn hưởng trọn vẹn chất lượng dịch vụ cao cấp.

Chất lượng ngày càng tăng với các tour du lịch của Vân Nam Tour. Ảnh: Merry Group

Định vị thương hiệu Vân Nam Tour: Chất lượng tốt và chi phí tối ưu

Nhận thấy sự thay đổi trong thói quen du lịch của người Việt kết hợp với việc khảo sát nhu cầu thực tế, Vân Nam Tour đã tìm ra hướng đi mới cho các chuyến hành trình Trung Quốc đường bộ. Thay vì cạnh tranh bằng cách hạ giá nhưng cung cấp sản phẩm thiếu chỉn chu, Vân Nam Tour kiên trì theo đuổi mục tiêu: Chất lượng tốt đi kèm với chi phí tối ưu. Với thương hiệu đã có nhiều năm kinh nghiệm, thước đo bền vững nhất nằm ở chất lượng dịch vụ hoàn hảo, minh bạch trong hành trình và trải nghiệm trọn vẹn của du khách.

Vân Nam Tour cam kết mang đến chất lượng tốt cùng chi phí tối ưu. Ảnh: Merry Group

Sự dịch chuyển mang tính tất yếu này càng khẳng định tour đường bộ ngày nay đã không còn mang tính gượng ép để tiết kiệm ngân sách mà trở thành phong cách du lịch thông minh, linh hoạt, thú vị và sâu sắc.

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư và du lịch quốc tế Merry Group)