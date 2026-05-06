Trong đó, các Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella từ lâu đã trở thành điểm đến tin cậy của khách hàng Generali Việt Nam - nơi họ không chỉ trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp mà còn có thể thoải mái chia sẻ những trăn trở và hoạch định kế hoạch cho tương lai.

Nổi bật trong hệ thống ấy, Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa Mỹ Đình là một điểm sáng tiêu biểu. Văn phòng từng bước khẳng định vị thế bằng mô hình tăng trưởng bền vững, được xây dựng trên nền tảng con người, văn hóa và chiến lược dài hạn.

Đằng sau sự phát triển đó không chỉ là những con số ấn tượng, mà còn là câu chuyện về một tập thể được dẫn dắt đúng hướng, được xây dựng bài bản và cùng nhau trưởng thành theo thời gian. Ở đó, vai trò của người lãnh đạo cùng các cá nhân nòng cốt chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Dấu ấn nổi bật của GenCasa Mỹ Đình gắn liền với anh Nguyễn Văn Vịnh - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý, người “thuyền trưởng” định hướng chiến lược và dẫn dắt toàn bộ hệ thống phát triển theo một lộ trình rõ ràng, bền vững. Đồng hành cùng anh trên chặng đường này là chị Đoàn Thu Phương - không chỉ là người bạn đời mà còn là người đồng hành chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo, phát triển con người và xây dựng nền tảng đội ngũ vững chắc. Với kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, chị Phương chính là “hậu phương trí tuệ”, góp phần định hình văn hóa học tập, kỷ luật và chuẩn mực nghề nghiệp tại GenCasa Mỹ Đình.

Từ những ngày đầu khi văn phòng chỉ có vài gương mặt trẻ, anh Vịnh đã lựa chọn cho mình một con đường rõ ràng: “Lãnh đạo bằng hệ thống - Đồng hành bằng trái tim”. Thay vì chạy theo những kết quả ngắn hạn, anh kiên trì xây dựng nền móng từ gốc rễ - bắt đầu bằng các quy trình minh bạch, chương trình đào tạo bài bản và chuẩn mực làm nghề theo tư duy MDRT - nơi kỷ luật, đạo đức và giá trị bền vững luôn được đặt lên hàng đầu.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa tư duy quản trị bài bản và một môi trường làm việc đề cao sự gắn kết, sẻ chia như gia đình đã giúp GenCasa Mỹ Đình từng bước lớn mạnh, duy trì đà tăng trưởng bền vững. Đội ngũ nơi đây đã xuất sắc lọt Top 2 GenCasa toàn quốc năm 2024 và vươn lên Top 1 năm 2025. Thành công ấy không đến từ may mắn, mà đến từ cách anh Vịnh dẫn dắt hệ thống cũng như xây dựng GenCasa Mỹ Đình trở thành nơi hội tụ của những cá nhân cùng chung một tinh thần: “Sống tử tế - làm chuẩn chỉnh - gắn kết dài lâu.”

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, GenCasa Mỹ Đình còn khẳng định chất lượng bằng những chỉ số vận hành bền vững. Trong 5 năm liên tiếp, tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ 2 của văn phòng luôn duy trì trên 93%, vượt chuẩn chung của ngành bảo hiểm. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng tư vấn chuẩn mực, sự tận tâm trong chăm sóc khách hàng cũng như niềm tin dài hạn mà đội ngũ đã xây dựng được trên thị trường.

Tại Lễ trao giải Lion Pride - Kiêu hãnh Generali dành cho Kênh Đại lý, anh Nguyễn Văn Vịnh được vinh danh với danh hiệu “The Best GAD of the Year” - một trong những ghi nhận cao nhất dành cho Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý. Danh hiệu này không chỉ tôn vinh năng lực lãnh đạo mà còn khẳng định hướng đi bền vững mà GenCasa Mỹ Đình kiên định theo đuổi.

Bên cạnh vai trò dẫn dắt của người thuyền trưởng, thành công của GenCasa Mỹ Đình còn được tạo nên bởi những cá nhân tiêu biểu trong đội ngũ - những người trực tiếp mang giá trị đến khách hàng mỗi ngày. Tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trưởng nhóm kinh doanh, một nhân tố nổi bật với tinh thần làm nghề chuẩn mực, luôn đặt lợi ích và niềm tin của khách hàng làm trung tâm trong mọi giải pháp tư vấn.

Với chị, thành công không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh mà còn ở hành trình đồng hành cùng khách hàng – những người tìm kiếm không chỉ giải pháp tài chính mà còn là sự an tâm dài hạn.

Chính sự tận tâm và uy tín đó đã giúp chị được vinh danh với danh hiệu “The Queen 2025”, đồng thời đạt danh hiệu COT (Court of the Table) trong 3 năm liên tiếp và trở thành người đầu tiên đạt MDRT 2026 của Generali Việt Nam - minh chứng rõ nét cho năng lực cá nhân và sức mạnh của một đội ngũ phía sau luôn đồng hành, tiếp sức.

Không dừng lại ở những thành tựu hiện tại, GenCasa Mỹ Đình tiếp tục theo đuổi sứ mệnh trở thành “Người bạn Trọn đời”, luôn hiện diện đúng lúc khi khách hàng cần sự bảo vệ và an tâm. Trong chặng đường phía trước, văn phòng sẽ không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, chuẩn hóa vận hành, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào con người và công nghệ nhằm mang đến những giải pháp tài chính phù hợp, cá nhân hóa cho từng khách hàng.

(Nguồn: Generali Việt Nam)