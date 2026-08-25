Trong khi nhiều ngân hàng đầu tư đưa ra những dự báo táo bạo về vàng, Standard Chartered lại chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Ngân hàng này vừa đưa ra phân tích khá cân bằng về triển vọng của kim loại quý.

Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 20/8, Standard Chartered cho rằng giá vàng có thể đã chạm đáy sau chuỗi biến động mạnh từ đầu năm.

Tuy nhiên, ngân hàng cảnh báo rằng quá trình phục hồi sẽ diễn ra chậm rãi, thay vì bùng nổ như những gì thị trường từng chứng kiến.

Rào cản lớn nhất mà Standard Chartered chỉ ra chính là lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài của Mỹ. Hiện tại, lợi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ vẫn neo ở mức cao, quanh ngưỡng cao nhất trong 19 năm.

Standard Chartered vẫn giữ quan điểm vàng là tài sản cốt lõi trong danh mục đầu tư, nhưng cảnh báo nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào sóng tăng mạnh trong ngắn hạn. Nguồn: Briefs Finance

Điều này tạo ra "chi phí cơ hội" cho việc nắm giữ vàng. Bởi vàng không sinh lời, trong khi trái phiếu mang lại lợi suất hấp dẫn. Lợi suất tăng làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cao hơn, qua đó có thể tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Theo Standard Chartered, lợi suất trái phiếu dài hạn đang chịu áp lực từ hai phía: lo ngại về lạm phát dai dẳng và nợ công Mỹ leo thang. Điều này khiến thị trường đòi hỏi mức bù rủi ro cao hơn cho trái phiếu chính phủ.

Dù vậy, Standard Chartered không hề bi quan. Ngân hàng này cho rằng nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương đang tạo ra một sàn đỡ vững chắc cho thị trường.

Theo khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), 89% ngân hàng trung ương dự báo sẽ tiếp tục tăng dự trữ vàng trong năm tới. Đáng chú ý, 45% số ngân hàng được hỏi cho biết có kế hoạch mua thêm vàng, tạo ra một tỷ lệ kỷ lục.

Theo bà Suki Cooper, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Nghiên cứu Hàng hóa tại Standard Chartered, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ cấu trúc quan trọng, giúp củng cố nền tảng cho giá vàng trong dài hạn dù các rào cản vĩ mô ngắn hạn vẫn hiện hữu. Đồng thời, Standard Chartered duy trì quan điểm vàng là tài sản nắm giữ cốt lõi, nhưng thận trọng hơn với triển vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị và bất ổn tài khóa toàn cầu tiếp tục duy trì vai trò "hầm trú ẩn" của vàng trong danh mục đầu tư.

Trước đó, Standard Chartered từng đưa ra các dự báo: Giá vàng ở mức 4.200 USD/ounce trong quý III/2026 và 4.650 USD/ounce trong quý IV/2026.

Về dài hạn, Standard Chartered kỳ vọng vàng có thể hướng tới mốc 5.100 USD/ounce vào giữa năm 2027.

Điểm đặc biệt trong dự báo của Standard Chartered là họ tin rằng giá vàng sẽ không tăng dựng đứng như giai đoạn trước. Thay vào đó, quá trình phục hồi sẽ chậm rãi hơn, với những nhịp điều chỉnh ngắn hạn xen kẽ.

Mặc dù vậy, ngân hàng này vẫn khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vàng như một tài sản cốt lõi trong danh mục đầu tư đa dạng, nhờ những hỗ trợ cấu trúc từ nhu cầu ngân hàng trung ương và các rủi ro vĩ mô.

Theo Standard Chartered, các nhà đầu tư dài hạn nên duy trì tỷ trọng vàng ổn định, không nên bán tháo khi giá điều chỉnh ngắn hạn, bởi xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý vẫn được củng cố bởi nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương.

Đồng thời, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến lợi suất trái phiếu dài hạn bởi đây cũng là yếu tố sẽ ảnh hưởng lớn đến nhịp độ phục hồi của vàng trong thời gian tới.