Kiên trung giữa “tâm bão” vùng cao

Ông Lỷ A Coỏng (1923-1999) quê ở xã Thanh Y, huyện Đầm Hà cũ (nay là xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh). Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, tuổi thơ của Lỷ A Coỏng gắn liền với mất mát khi nhà bị giặc đốt phá, người thân ly tán. Chính hoàn cảnh khắc nghiệt ấy đã hun đúc nên ý chí kiên cường của ông. Từ những năm đầu kháng chiến, ông tham gia hoạt động du kích tại các bản vùng cao Nà Pá, Thanh Y. Năm 1955, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ cương vị chính trị viên xã đội, xã đội trưởng, trực tiếp lãnh đạo lực lượng dân quân du kích.

Di ảnh chính thức của Anh hùng Lỷ A Coỏng trong sách “Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh” và các tư liệu lưu trữ lịch sử

Theo “Lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà”, đây là thời kỳ thực dân Pháp dựng lên cái gọi là “Xứ Nùng tự trị”, tập hợp các phần tử phản động, thổ phỉ, mật thám nhằm chống phá cách mạng. Chúng gieo rắc tư tưởng ly khai, lùng bắt và thủ tiêu cán bộ, khiến tình hình vùng cao trở nên đặc biệt phức tạp.

Trong bối cảnh đó, Lỷ A Coỏng đã tổ chức lực lượng, kiên quyết đấu tranh chống lại các toán phỉ. Khi một nhóm phỉ do Chíu Sồi Thống cầm đầu giết hại cán bộ, bắt giữ lãnh đạo xã, ông đã phối hợp với các lực lượng cách mạng, lãnh đạo nhân dân tiễu trừ hàng chục tên, đập tan âm mưu bạo loạn.

Chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lỷ A Coỏng mới được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phục chế gửi tặng gia đình

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, tình hình an ninh tiếp tục căng thẳng khi các toán biệt kích, gián điệp được tung vào miền Bắc. Tháng 12/1955, ông chỉ huy dân quân truy lùng, tiêu diệt một toán đặc vụ, thu giữ nhiều tài liệu và tang vật quan trọng. Năm 1957, ông trực tiếp bắt sống một tên mật thám do thực dân Pháp cài lại.

Năm 1961, các toán phỉ liên kết thành từng nhóm lớn, cướp bóc, bắn giết cán bộ, đẩy vùng cao Đầm Hà vào thời điểm căng thẳng nhất. Trong vòng vây đó, Lỷ A Coỏng cùng lực lượng du kích, bộ đội biên phòng và công an tổ chức truy quét, tiêu diệt gần 80 tên, xóa sổ hoàn toàn hang ổ phỉ trên địa bàn.

Trong một lần truy đuổi tên trùm phỉ Chíu Sồi Thống, ông đã bị dùng vàng bạc để mua chuộc. Trước cám dỗ đó, ông thẳng thắn từ chối với câu nói trở thành biểu tượng: “Vàng không mua nổi lòng người Dao theo Đảng”. Câu nói giản dị nhưng đầy khí phách ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh của một người đảng viên mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về niềm tin của đồng bào DTTS với cách mạng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/1/1967, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Di sản tinh thần cho thế hệ hôm nay

Không chỉ là người lính kiên trung trong chiến tranh, ông Lỷ A Coỏng còn là cán bộ tận tụy trong thời bình. Từ năm 1967 đến khi nghỉ hưu năm 1986, ông đảm nhiệm nhiều vị trí tại Công an huyện, UBND huyện, sau đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà cũ. Ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng gần dân, vì dân, giữ trọn phẩm chất người cán bộ cách mạng.

Trong đời sống gia đình, ông là người cha nghiêm khắc nhưng giàu tình yêu thương. Ông Lỷ Say Dùng, con trai của ông chia sẻ: "Bố tôi rất nghiêm khắc. Càng lớn, tôi càng thấm thía những điều ông dạy. Ông không bao giờ nhận ưu ái từ cấp trên hay người quen biết, luôn dặn các con phải sống bằng thực lực. Có lẽ vì thế mà chúng tôi luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, để không phụ niềm tin mà ông đặt vào con cháu".

Không chỉ là niềm tự hào của gia đình, tấm gương Anh hùng Lỷ A Coỏng còn được địa phương trân trọng gìn giữ, lan tỏa như một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo xã Quảng Tân thắp hương tại khu mộ Anh hùng LLVTND Lỷ A Coỏng, đồng thời khảo sát xây dựng "địa chỉ đỏ".

Ông Đào Biên Thùy, Bí thư xã Quảng Tân cho biết: “Xã đã đầu tư chỉnh trang khu mộ của Anh hùng Lỷ A Coỏng; đồng thời tổ chức các hoạt động tri ân trong trường học, khảo sát xây dựng nơi đây thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống. Đây không chỉ là sự tri ân mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, trách nhiệm cho thế hệ hôm nay”.

Giữa những đổi thay của vùng cao Quảng Ninh hôm nay, câu nói “Vàng không mua nổi lòng người Dao theo Đảng” vẫn vang lên như một lời thề, lặng lẽ nhưng bền bỉ như chính con người đã nói ra.