Làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai là quê hương Anh hùng Núp (Đinh Núp) đã anh dũng, kiên cường đứng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc, trở thành biểu tượng của Tây Nguyên bất khuất. Ngày nay, truyền thống cách mạng ấy vẫn mãi là mạch nguồn chảy trong trái tim mỗi người dân Ba Na.

Đồng bào Ba Na làng Stơr trình diễn cồng chiêng trong lễ Mừng lúa mới. Ảnh: Ngọc Thu

Stơr là nguyên mẫu của làng Kông Hoa trong tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Nơi đây gắn liền với tên tuổi Anh hùng Núp những năm kháng chiến và đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Hầm chông, bẫy đá và niềm tin sắt son với Đảng, Stơr đã trở thành Làng kháng chiến chống thực dân, đế quốc.

Sau khi đất nước hòa bình thống nhất, làng Stơr hôm nay đã trở thành Làng Văn hóa kiểu mẫu, đời sống người dân ngày một no ấm. Đồng hành cùng người dân vượt qua gian khó, chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Đặc biệt từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đèn, đường, trường, trạm, các mô hình sinh kế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm… được đầu tư đã giúp ngôi làng Stơr ngày càng phát triển.

Một trong những điển hình gia đình làm kinh tế khá giỏi của làng Stơr là gia đình ông Doen. Với tính cách chịu khó, không ngại học hỏi, ông đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như lựa chọn giống mía, cải tạo đất, bón phân, làm cỏ... Với 10ha mía, 6ha mỳ, vụ vừa qua, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình ông cũng thu về hơn 300 triệu đồng. Từ kinh nghiệm có được, ông còn tận tình hướng dẫn mọi người trong làng cùng làm theo để xua đi cái nghèo.

Anh Đinh Mỡi kể về truyền thống cách mạng làng Stơr cho du khách. Ảnh: Ngọc Thu

Ông Doen cho biết: “Bản thân phải gương mẫu đi đầu, thấy được hiệu quả thì khi nói mọi người mới làm theo. Nếu không làm thì không thoát nghèo được. Những năm gần đây, nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa vào sản xuất, chúng tôi đã có thu nhập cao hơn, có tiền lo cho con cái ăn học, cuộc sống vì thế cũng đỡ vất vả hơn nhiều so với trước”.

Ông Đinh Rới, bí thư chi bộ kiêm trưởng làng phấn khởi cho biết: Làng Stơr có 106 hộ dân, chủ yếu là người Ba Na. Người dân ở đây giờ làm kinh tế khá rồi, mạnh dạn chuyển đổi những rẫy mì, nương lúa kém hiệu quả sang trồng cây mía cho năng suất và thu nhập cao hơn. Cả làng đến nay chỉ còn 5 hộ nghèo, một bước tiến lớn nếu so với những ngày nghèo khó triền miên trước kia.

Cùng với phát triển kinh tế, làng Stơr vẫn giữ trọn hồn cốt văn hóa và truyền thống cách mạng. Nằm giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, ngôi làng Ba Na còn sở hữu nhiều lợi thế về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên đang được đầu tư xây dựng mô hình điểm về du lịch nông thôn. Nhà lưu niệm Anh hùng Núp và làng kháng chiến được phục dựng trên triền đồi với nhà sàn, kho lúa, nhà lưu niệm… tạo thành quần thể kiến trúc đậm sắc thái Ba Na. Đây là điểm đến quan trọng trong các hành trình về nguồn, nơi truyền “ngọn lửa” yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, thế hệ trẻ trong làng cũng dựa vào văn hóa truyền thống để làm du lịch, nâng cao thu nhập cho bản thân và cộng đồng. Trong ngôi nhà gỗ theo kiến trúc nhà sàn truyền thống với nhiều phòng làm homestay, anh Đinh Mỡi đã sẵn sàng phục vụ du khách có nhu cầu lưu trú. Vợ anh là đầu bếp tài hoa khi chế biến được nhiều món ăn truyền thống như: gà nướng, cơm lam, lá mì xào cà đắng, cá suối, ốc rừng, hoa nghệ xào…

Anh Mỡi cho biết: Là người con của quê hương Anh hùng Núp, tôi rất tự hào với truyền thống văn hóa, lịch sử và mong muốn giới thiệu đến nhiều du khách. Tôi hy vọng mô hình homestay và ẩm thực truyền thống của gia đình cũng được bà con học hỏi, làm theo, cùng nhau làm giàu trên chính quê hương mình.

Thế hệ trẻ làng Stơr tận dụng văn hóa truyền thống để phát triển du lịch. Ảnh: Ngọc Thu

Dưới ngọn núi Kông Hoa một thời chở che cho Anh hùng Núp cùng người dân đánh Pháp, giờ đây màu xanh của những ruộng lúa, rẫy mỳ, nương ngô và cánh đồng mía đang ngày một nhiều hơn. Vào những ngày lễ, người dân lại tập trung đông đủ tại nhà lưu niệm Anh hùng Núp để tưởng nhớ đến ông, người con ưu tú của đồng bào Tây Nguyên.

Ông Lê Minh Sơn, Chủ tịch UBND xã Tơ Tung cho biết: Truyền thống cách mạng chính là mạch nguồn nội lực để địa phương đoàn kết, sáng tạo, giữ vững vai trò lãnh đạo, tập hợp nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương. Đây cũng là động lực để xã tiếp tục vươn lên hoàn thành các mục tiêu, xây dựng quê hương Anh hùng Núp ngày càng giàu đẹp, vững bước trên chặng đường mới.