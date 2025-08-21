Theo SCMP, đầu giờ chiều 8/8, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố Vân Dị (Trung Quốc). Do đang ở ngoài đường và không mang theo ô, một người phụ nữ phải ghé vào cửa hàng bán vé số ở quận Hongta để trú nhờ.

Trong lúc chờ tạnh mưa, cô quyết định mua vài tấm vé số cào “cho đỡ buồn”. Trùng hợp lúc đó, cửa hàng đang triển khai chương trình khuyến mãi.

"Tôi đã mua cả một xấp vé số khoảng 30 tờ, ngồi cào để chờ tạnh mưa. Nhưng khi mới cào tới tấm thứ 6 thì may mắn đã xuất hiện", người chơi chia sẻ.

Mỗi tấm vé số có giá 30 NDT (khoảng 110.000 đồng). Người phụ nữ may mắn đã cào trúng tờ vé số có giải thưởng cao nhất là 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng).

Tấm vé cào trúng giải cao nhất. Ảnh: Baidu

“Lúc đó, tôi không tin nổi vào mắt mình, tay chân bủn rủn. Đến trong mơ tôi cũng không nghĩ sẽ may mắn đến vậy. Có lẽ nhờ cơn mưa mà tài lộc đến”, cô kể.

Chủ cửa hàng vé số cho biết, khác với xổ số hàng tuần hoặc hàng ngày, vé số cào giúp người chơi biết kết quả ngay lập tức và được trả thưởng tại chỗ.

Trong buổi phỏng vấn với Jiupai News hôm 11/8, người phụ nữ tiết lộ đã “lì xì” cho chủ cửa hàng một khoản nhỏ để cảm ơn, đồng thời cho hay bản thân không chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Ảnh minh họa: SCMP

"Tôi từng thấy người ta chia sẻ về chuyện trúng xổ số 5 triệu, 10 triệu NDT (18-36 tỷ đồng) trên trang cá nhân nên giải thưởng của tôi không có gì là quá to tát.

Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình, chăm chỉ đi làm, không dám ỷ vào số tiền đó để nằm dài hay lười biếng”, người phụ nữ cho biết.