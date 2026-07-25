Dự tính số tiền phải trả hàng tháng
Số tiền phải thanh toán mỗi tháng không cố định mà phụ thuộc vào lãi suất, phương thức tính lãi (dư nợ giảm dần hoặc dư nợ gốc cố định) và các điều khoản trong hợp đồng vay.
Ví dụ, với khoản vay 300 triệu đồng, thời hạn 60 tháng và lãi suất 10%/năm, nếu áp dụng phương thức trả nợ theo dư nợ giảm dần, số tiền thanh toán sẽ giảm dần theo từng tháng.
- Tháng đầu: khoảng 8,9–9 triệu đồng.
- Các tháng sau: số tiền phải trả giảm dần do tiền lãi được tính trên dư nợ còn lại.
- Tháng cuối: chỉ còn khoảng 5,1–5,3 triệu đồng.
Nếu áp dụng phương thức trả góp với số tiền cố định hằng tháng (annuity), khoản thanh toán sẽ dao động khoảng 6,3–6,5 triệu đồng/tháng, tùy mức lãi suất thực tế.
Ước tính tổng tiền lãi phải trả toàn kỳ (60 tháng)
Tổng tiền lãi của khoản vay 300 triệu đồng phụ thuộc vào mức lãi suất và phương thức trả nợ.
Với lãi suất khoảng 10%/năm, người vay có thể tham khảo mức ước tính sau:
- Tổng gốc phải trả: 300 triệu đồng.
- Tổng tiền lãi: khoảng 80–90 triệu đồng.
- Tổng số tiền thanh toán: khoảng 380–390 triệu đồng trong suốt thời hạn vay.
Đây chỉ là con số tham khảo. Trên thực tế, tổng tiền lãi có thể thay đổi nếu ngân hàng điều chỉnh lãi suất sau thời gian ưu đãi hoặc áp dụng phương thức tính lãi khác.
Lời khuyên để vay vốn thông minh và hiệu quả
Đừng vội vàng chọn ngân hàng đầu tiên bạn tìm đến. Hãy dành thời gian so sánh các gói vay, lãi suất, phí và điều khoản từ ít nhất 3-5 ngân hàng khác nhau.
Trong một số trường hợp, đặc biệt nếu bạn là khách hàng thân thiết hoặc có lịch sử tín dụng tốt, bạn có thể đàm phán để có được lãi suất hoặc điều khoản tốt hơn.
Luôn có một khoản tiền dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp hoặc khi thu nhập bị ảnh hưởng, để tránh tình trạng chậm trả nợ.
Luôn cố gắng thanh toán khoản trả góp đúng hạn hoặc sớm hơn một vài ngày để tránh phí phạt và duy trì lịch sử tín dụng tốt.
Nếu có khả năng tài chính, việc trả nợ trước hạn có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền lãi đáng kể, dù có thể phát sinh phí phạt trả trước hạn. Hãy tính toán kỹ lưỡng để xem phương án nào có lợi hơn.