Dự tính số tiền phải trả hàng tháng Số tiền phải thanh toán mỗi tháng không cố định mà phụ thuộc vào lãi suất, phương thức tính lãi (dư nợ giảm dần hoặc dư nợ gốc cố định) và các điều khoản trong hợp đồng vay. Ví dụ, với khoản vay 300 triệu đồng, thời hạn 60 tháng và lãi suất 10%/năm, nếu áp dụng phương thức trả nợ theo dư nợ giảm dần, số tiền thanh toán sẽ giảm dần theo từng tháng. Tháng đầu: khoảng 8,9–9 triệu đồng .

. Các tháng sau: số tiền phải trả giảm dần do tiền lãi được tính trên dư nợ còn lại.

Tháng cuối: chỉ còn khoảng 5,1–5,3 triệu đồng. Nếu áp dụng phương thức trả góp với số tiền cố định hằng tháng (annuity), khoản thanh toán sẽ dao động khoảng 6,3–6,5 triệu đồng/tháng, tùy mức lãi suất thực tế. Ảnh minh họa: Tùng Đoàn

Ước tính tổng tiền lãi phải trả toàn kỳ (60 tháng) Tổng tiền lãi của khoản vay 300 triệu đồng phụ thuộc vào mức lãi suất và phương thức trả nợ. Với lãi suất khoảng 10%/năm, người vay có thể tham khảo mức ước tính sau: Tổng gốc phải trả: 300 triệu đồng.

Tổng tiền lãi: khoảng 80–90 triệu đồng.

Tổng số tiền thanh toán: khoảng 380–390 triệu đồng trong suốt thời hạn vay. Đây chỉ là con số tham khảo. Trên thực tế, tổng tiền lãi có thể thay đổi nếu ngân hàng điều chỉnh lãi suất sau thời gian ưu đãi hoặc áp dụng phương thức tính lãi khác.