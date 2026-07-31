Dự tính số tiền phải trả hàng tháng
Số tiền phải trả khi vay 500 triệu đồng trong 12 tháng phụ thuộc vào:
- Mức lãi suất áp dụng.
- Phương thức tính lãi của ngân hàng hoặc công ty tài chính.
- Hình thức trả nợ (dư nợ giảm dần hoặc dư nợ gốc ban đầu).
Trong thực tế, các ngân hàng hiện nay chủ yếu áp dụng phương thức tính lãi trên dư nợ giảm dần. Theo đó, tiền lãi sẽ giảm dần sau mỗi tháng khi dư nợ gốc được thanh toán.
Dưới đây là số tiền tham khảo nếu vay 500 triệu đồng trong 12 tháng, trả góp theo dư nợ giảm dần:
|Lãi suất/năm
|Tiền trả tháng đầu
|Tiền trả bình quân/tháng
|6%
|Khoảng 43,75 triệu đồng
|Khoảng 43 triệu đồng
|8%
|Khoảng 44,17 triệu đồng
|Khoảng 43,4 triệu đồng
|10%
|Khoảng 44,58 triệu đồng
|Khoảng 43,8 triệu đồng
|12%
|Khoảng 45 triệu đồng
|Khoảng 44,2 triệu đồng
Ước tính tổng tiền lãi phải trả toàn kỳ (12 tháng)
Với khoản vay 500 triệu đồng trong thời hạn 1 năm, tổng tiền lãi phải trả sẽ phụ thuộc vào mức lãi suất.
Tham khảo theo phương thức tính lãi trên dư nợ giảm dần:
|Lãi suất/năm
|Tổng tiền lãi ước tính
|6%
|Khoảng 16,2 triệu đồng
|8%
|Khoảng 21,7 triệu đồng
|10%
|Khoảng 27,1 triệu đồng
|12%
|Khoảng 32,5 triệu đồng
Nếu khoản vay được tính theo dư nợ gốc ban đầu, tổng chi phí lãi sẽ cao hơn so với phương thức dư nợ giảm dần dù cùng mức lãi suất niêm yết.
Do đó, khi so sánh các gói vay, người vay không nên chỉ nhìn vào lãi suất mà cần tìm hiểu rõ phương thức tính lãi và tổng chi phí phải thanh toán.
Lời khuyên khi vay 500 triệu đồng trong 1 năm
So sánh lãi suất giữa nhiều ngân hàng và công ty tài chính trước khi quyết định.
Ưu tiên khoản vay có lãi suất tính trên dư nợ giảm dần.
Kiểm tra kỹ các loại phí như phí trả nợ trước hạn, phí thẩm định, phí quản lý khoản vay (nếu có).
Đảm bảo khoản trả nợ hằng tháng phù hợp với thu nhập, tránh ảnh hưởng đến chi tiêu sinh hoạt.
Đọc kỹ hợp đồng tín dụng, đặc biệt là điều khoản về lãi suất ưu đãi và lãi suất sau ưu đãi nếu khoản vay áp dụng chương trình khuyến mại.