Dự tính số tiền phải trả hàng tháng

Số tiền phải trả khi vay 500 triệu đồng trong 12 tháng phụ thuộc vào:

Mức lãi suất áp dụng.

Phương thức tính lãi của ngân hàng hoặc công ty tài chính.

Hình thức trả nợ (dư nợ giảm dần hoặc dư nợ gốc ban đầu).

Trong thực tế, các ngân hàng hiện nay chủ yếu áp dụng phương thức tính lãi trên dư nợ giảm dần. Theo đó, tiền lãi sẽ giảm dần sau mỗi tháng khi dư nợ gốc được thanh toán.

Dưới đây là số tiền tham khảo nếu vay 500 triệu đồng trong 12 tháng, trả góp theo dư nợ giảm dần:

Lãi suất/năm Tiền trả tháng đầu Tiền trả bình quân/tháng 6% Khoảng 43,75 triệu đồng Khoảng 43 triệu đồng 8% Khoảng 44,17 triệu đồng Khoảng 43,4 triệu đồng 10% Khoảng 44,58 triệu đồng Khoảng 43,8 triệu đồng 12% Khoảng 45 triệu đồng Khoảng 44,2 triệu đồng