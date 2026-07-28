Nếu áp dụng phương thức trả góp với số tiền cố định mỗi tháng (annuity), người vay sẽ thanh toán khoảng 4,2–4,4 triệu đồng/tháng, tùy theo mức lãi suất thực tế.

Ví dụ, với khoản vay 200 triệu đồng , thời hạn 60 tháng và lãi suất 10%/năm , nếu tính theo dư nợ giảm dần , số tiền phải trả sẽ giảm dần theo thời gian.

Khoản thanh toán hằng tháng phụ thuộc vào lãi suất vay, phương thức tính lãi và điều kiện của từng ngân hàng hoặc công ty tài chính.

Đây chỉ là số liệu ước tính. Thực tế có thể thay đổi nếu lãi suất được điều chỉnh sau thời gian ưu đãi hoặc hợp đồng áp dụng phương thức tính lãi khác.

Lời khuyên quan trọng cho người vay vốn

Đừng vội vàng quyết định ở ngân hàng đầu tiên bạn tìm hiểu. Hãy dành thời gian so sánh lãi suất, phí phạt trả chậm, phí trả nợ trước hạn và các điều khoản khác của ít nhất 3-5 ngân hàng khác nhau. Một sự chênh lệch nhỏ về lãi suất cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn về tổng số tiền bạn phải trả trong 5 năm.

Hãy đọc thật kỹ từng điều khoản trong hợp đồng, đặc biệt là các phần liên quan đến lãi suất (cố định, thả nổi, cách điều chỉnh), phí phạt, thời hạn trả nợ, và các điều kiện phát sinh khác. Nếu có bất kỳ điểm nào không rõ ràng, đừng ngần ngại hỏi nhân viên ngân hàng để được giải thích chi tiết.

Trước khi vay, hãy xây dựng một kế hoạch tài chính rõ ràng. Ước tính thu nhập và chi tiêu hàng tháng để đảm bảo bạn có đủ khả năng trả nợ đúng hạn.

Chỉ vay số tiền mà bạn thực sự cần và có khả năng chi trả. Đừng để khoản vay trở thành gánh nặng tài chính.

Ngoài lãi suất, một số ngân hàng có thể áp dụng các loại phí khác như phí thẩm định hồ sơ, phí quản lý tài khoản, phí bảo hiểm khoản vay, phí trả nợ trước hạn, v.v. Hãy hỏi rõ về tất cả các loại phí này để có cái nhìn tổng quan về tổng chi phí của khoản vay.