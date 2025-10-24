Ngày 24/10, lãnh đạo xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ truy sát trong đêm khiến hai nạn nhân bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h10 cùng ngày, chị N.T.T. (SN 1978, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và anh V.C.H. (SN 1988, quê Cà Mau) bị một đối tượng dùng dao rựa chém tại phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi).

Vụ truy sát khiến cả hai nạn nhân bị thương nặng, trong đó chị T. bị thương ở vùng mặt và đầu, còn anh H. bị thương ở vùng bụng. Hiện cả hai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum (cũ).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, vào thời điểm trên, một người đàn ông cầm dao rựa đi vào phòng trọ của chị T. và anh H. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Tùng từng có quan hệ tình cảm với chị T. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn nên Tùng nhiều lần nhắn tin, đe dọa người tình. Biết chị T. sống cùng V.C.H. như vợ chồng nên ngày 20/10, Tùng từng đến phòng trọ tìm nhưng không gặp nạn nhân. Đến tối 23/10, đối tượng quay lại và gây ra vụ việc nói trên.

Nghi phạm Mai Xuân Tùng. Ảnh cắt từ clip

Sau khi gây án, nghi phạm Mai Xuân Tùng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81R4-5088 rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Đăk Hà đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ngãi và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập chứng cứ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm nghi phạm.