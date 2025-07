Trận bán kết 1 Hà Nội vs PVF thật sự là cuộc so tài của 2 kỳ phùng địch thủ. Chất lượng đội hình, kinh nghiệm ngang ngửa nên 90 phút diễn ra vô cùng giằng co, bất chấp việc PVF nhỉnh hơn chút ít ở khâu kiểm soát khu trung tuyến nhờ sự năng nổ của Thái Bá Đạt.

Hà Nội (áo tím) gục ngã trước PVF bởi bàn thắng muộn của Anh Tuấn ở phút 77. Ảnh VFF

Đá ăn miếng trả miếng, nên kết cục trận bán kết 1 chỉ ngã ngũ nhờ phút loé sáng của các học trò HLV Nguyễn Duy Đông. Phút 77, sau pha phạt góc, Anh Tuấn bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn quyết định trận đấu, đưa PVF vào trận chung kết.

Trong khi đó, Thể Công Viettel dẫu được đánh giá cao hơn CLB TPHCM nhưng lại bất ngờ bị dẫn trước trong trận bán kết 2. Ngay sau khi nhập cuộc, các học trò HLV Lư Đình Tuấn đã chọc thủng lưới đội bóng áo lính. Tận dụng sai sót của hàng thủ Thể Công Viettel, Thế Đạt đã chuyền dọn cỗ cho Phi Hùng sút chéo góc, mở tỉ số cho đội bóng thành phố.

Bị dẫn bàn, Thể Công Viettel dồn lên, đẩy cao tấn công tới tấp đối thủ trong hiệp 2 để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, mãi đến phút 69, đội bóng áo lính mới tìm được bàn gỡ: Hoàng Khang cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng đi thẳng vào lưới dù thủ môn Phú Hưng đã bay người hết cỡ tìm cách cứu thua.

Thể Công Viettel ngược dòng thành công, đánh bại CLB TPHCM trên chấm luân lưu. Ảnh VFF

Không tận dụng được cơ hội trong những phút còn lại, Thể Công Viettel đành chấp nhận đá luân lưu để tìm vé vào bán kết. Sau 4 lượt đá đầu đều thành công, lượt sút thứ 5, Hoàng Phong (TPHCM) sút bật xà, trong khi Hữu Luân dứt điểm thành công, giúp Thể Công Viettel thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu và giành vé vào chung kết gặp lại PVF vào chiều 31/7.