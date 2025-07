Hai đội bóng cuối điền tên vào tứ kết giải bóng đá U21 quốc gia 2025 là TPHCM và Thể Công Viettel. Với 3 điểm trong tay, TPHCM và Thể Công Viettel chỉ cần hoà ở lượt cuối là có vé tứ kết. Tuy nhiên, Thể Công Viettel còn làm tốt hơn thế khi đánh bại Tây Ninh 3-0, trong khi TPHCM cầm hoà PVF 0-0.

Thể Công Viettel (áo đỏ) là 1 trong 2 cái tên cuối góp mặt ở tứ kết

Ở tứ kết, PVF đụng độ SLNA, tạo nên cặp đấu nóng bỏng nhất. Có thể ví đây là "chung kết sớm" của giải U21 quốc gia 2025, bởi đây đều là 2 lò đào tạo trẻ danh tiếng, thường xuyên cung cấp những cái tên chất lượng cho bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu vòng tứ kết

Ba cặp đấu còn lại gồm: SHB.Đà Nẵng vs Hà Nội, PVF-CAND vs Thể Công Viettel và HAGL vs TPHCM. Trong số này, HAGL dường như thuận lợi nhất vì gặp "đối mềm", trong khi Thể Công Viettel một lần nữa đối mặt với những cái tên đến từ lò đào tạo PVF. Ở vòng bảng, Thể Công Viettel từng gục ngã trước PVF 0-1.

Loạt 4 trận tứ kết giải bóng đá U21 quốc gia 2025 diễn ra vào chiều mai (27/7).