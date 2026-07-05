Đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh Việt Nam đến Miss Earth - Hoa hậu Trái đất vừa công bố Phạm Hoàng Thu Uyên là người đẹp tham gia mùa giải 2026. Đây là lựa chọn trực tiếp từ ban tổ chức, thay vì tổ chức các vòng tuyển chọn Miss Earth Vietnam như các năm trước.

Đương kim Hoa hậu Trái đất Natálie Puškinová trao vương miện và sash cho Thu Uyên.

Phạm Hoàng Thu Uyên, 28 tuổi, quê Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Cô cao 1,7m với số đo 3 vòng 84-61-94cm. Cô hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Thu Uyên còn được nhiều người gọi là "hoa khôi công nghệ" do từng đồng sáng lập kiêm CEO một công ty liên quan công nghệ.

Thu Uyên nhiều năm đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, nhận học bổng bậc cử nhân và các học bổng tại trường đại học ở Pháp, Mỹ và Hàn Quốc. Cô từng là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2021.

Trong lĩnh vực sắc đẹp, người đẹp từng vào Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024, trước khi được chọn đại diện Việt Nam dự Miss Earth 2026.

Người đẹp sở hữu vóc dáng cân đối, được gọi là "hoa khôi công nghệ".

Phạm Hoàng Thu Uyên theo đuổi hình ảnh phụ nữ trẻ năng động, quan tâm đến giáo dục, công nghệ và các hoạt động cộng đồng. Theo cô, việc tham gia một đấu trường sắc đẹp quốc tế không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.

"Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải là thành tích mà là trách nhiệm khi đại diện Việt Nam. Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết khả năng", Thu Uyên nói.

Năm ngoái, đại diện Việt Nam là Trịnh Mỹ Anh đạt thành tích á hậu 2 tại cuộc thi (Miss Earth Water). Thu Uyên không xem đó là gánh nặng mà là nguồn động lực để nỗ lực hơn.

Thu Uyên ưa thích váy dạ hội phom dáng ôm khoe nét gợi cảm.

Đại diện Việt Nam hiện tập trung hoàn thiện các kỹ năng cần thiết như trình diễn, ngoại ngữ và đặc biệt là dự án môi trường - phần thi được xem là yếu tố quan trọng nhất tại Miss Earth. Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian rèn luyện bản thân với tinh thần cầu thị, đồng thời kỳ vọng nhận được sự góp ý, hỗ trợ từ ban tổ chức và các thế hệ đại diện đi trước.

Clip Thu Uyên chia sẻ bằng tiếng Anh

Thu Uyên nói không đặt nặng áp lực về thành tích, thay vào đó mong muốn để lại hình ảnh một đại diện nghiêm túc, có trách nhiệm và nỗ lực hết mình.

Người đẹp muốn mang đến Miss Earth hình ảnh một Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa năng động, hội nhập và không ngừng đổi mới.

Người đẹp có nền tảng học vấn tốt, từng là đại biểu "Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu" 2021.

Theo cô, bên cạnh thiên nhiên và con người thân thiện, Việt Nam còn có nhiều người trẻ đang đóng góp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững.

Miss Earth là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thành lập năm 2001. Cuộc thi tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các dự án cộng đồng của thí sinh.

Mỗi mùa giải quy tụ khoảng 80-90 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đương kim hoa hậu là Natálie Puškinová (Cộng hòa Czech). Chung kết Miss Earth 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Philippines.

Ảnh, clip: BTC, SP