Miss Earth 2025 năm nay 21 tuổi, cao 1,78m và đến từ Prada (Cộng hòa Séc). Cô hiện theo học tại Đại học Charles, chuyên ngành Truyền thông tiếp thị và Quan hệ công chúng. Natalie đặt mục tiêu làm việc với UNICEF để hỗ trợ trẻ em toàn cầu, đồng thời tham gia các dự án Save the Food nhằm chống lãng phí thực phẩm và thúc đẩy lối sống bền vững.

Nhan sắc trong trẻo của Miss Earth 2025.

Tân hoa hậu gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng cân đối cùng mái tóc vàng óng ả. Xuyên suốt hành trình tại Hoa hậu Trái đất, Natalie giữ vững phong độ ổn định, khả năng thuyết trình trôi chảy và tài năng qua nhiều phần thi.

Phong cách thời trang quyến rũ của người đẹp Cộng hòa Séc.

Ở phần thi ứng xử, khi được hỏi: “Bill Gates - người từng là người ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm khí thải carbon gần đây cho rằng nên chuyển nguồn lực từ việc chống biến đổi khí hậu sang phòng chống đói nghèo và bệnh tật. Bạn có đồng ý không? Vì sao?

Cô trả lời: "Tôi không đứng ở đây để chọn xem điều gì tệ hơn, các vấn đề môi trường hay xã hội. Dù tôi sống ở bên kia địa cầu, chúng ta đều đang đối mặt với cùng một vấn đề đó là biến đổi khí hậu. Tôi tin rằng nếu tất cả cùng đoàn kết, chúng ta có thể ngăn chặn cả nạn đói và khủng hoảng môi trường".

Các vị trí á hậu 1, 2, 3 lần lượt thuộc về Iceland (Sóldís Ívarsdóttir), Việt Nam (Trịnh Mỹ Anh) và Thái Lan (Waree Ngamkham).

Đại diện Cộng hòa Séc đăng quang Miss Earth 2025:

Đại diện Việt Nam – Trịnh Mỹ Anh (người từng đoạt Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025) khép lại hành trình với ngôi vị Á hậu 2. Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, khả năng giao tiếp linh hoạt cùng gu thời trang quyến rũ, hiện đại.

Việt Nam đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Earth 2025.

Phần ứng xử, người đẹp đại diện Việt Nam bị run và liên tục vấp chữ khi trả lời. "Tôi tin rằng mọi vấn đề như biến đổi khí hậu hay nạn đói đều quan trọng trong cuộc sống. Ở Việt Nam, biến đổi khí hậu khiến cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn hơn mỗi ngày. Chúng ta sống nhờ không khí, nước và thức ăn, nên việc bảo vệ môi trường là điều không thể bỏ qua", Mỹ Anh trả lời.

Đêm chung kết bao gồm các phần trình diễn trang phục áo tắm, dạ hội, thuyết trình và ứng xử.

Mở màn đêm chung kết là phần đồng diễn của 78 thí sinh. Các người đẹp xuất hiện trong trang phục ánh bạc, khoe vũ đạo quyến rũ trên nền nhạc sôi động cùng Miss Earth 2024 – Jessica Lane.

Sau phần đồng diễn, Top 25 lộ diện gồm: Cộng hòa Séc, Iceland, Thái Lan, Việt Nam, Brazil, Chile, Philippines, Ukraine, Ethiopia, Ba Lan, Nga, Argentina, Canada, Ấn Độ, Ý, Macau (Trung Quốc), Moldova, Namibia, Hà Lan, Đông Bắc Marianas, Peru, Nam Phi, Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mexico - Thí sinh chiến thắng giải bình chọn.

Top 25 thí sinh bước vào phần thi áo tắm, cùng khoe hình thể săn chắc và thần thái cuốn hút. Trong thiết kế bikini 2 mảnh, mỗi người đẹp thể hiện phong cách trình diễn riêng để ghi dấu ấn với ban giám khảo.

Trong số đó, các đại diện Iceland, CH Séc và Thái Lan tiếp tục giữ vững phong độ, nổi bật với bước catwalk tự tin, chuyên nghiệp và khả năng làm chủ sân khấu đầy ấn tượng.

Mỹ Anh khoe hình thể nóng bỏng trong phần thi áo tắm.

BTC công bố Top 12: CH Séc, Iceland, Thái Lan, Việt Nam, Brazil, Chile, Philippines, Ukraine, Ethiopia, Ba Lan, Nga, Mexico.

12 người đẹp tiếp tục bước vào phần thi dạ hội, khoe vẻ đẹp kiêu sa trong những thiết kế sang trọng. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, các thí sinh lần lượt thể hiện thần thái tự tin và cuốn hút.

Mở màn là đại diện Việt Nam trong chiếc váy bạc lấp lánh, khoe vẻ đẹp kiêu sa cùng những bước catwalk uyển chuyển theo nhịp nhạc. Các thí sinh còn lại tiếp nối với phong cách riêng, tạo nên phần trình diễn rực rỡ và ấn tượng.

Việt Nam khoe nhan sắc rạng rỡ trong phần thi dạ hội.

Sau phần trình diễn dạ hội, Top 8 lộ diện gồm: CH Séc, Iceland, Thái Lan, Việt Nam, Brazil, Chile, Philippines, Ukraine.

8 thí sinh xuất sắc bước vào vòng ứng xử đầu tiên với hình thức bốc thăm từ khóa, mỗi người có 1 phút để chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của mình.

Các thí sinh trong phần thi thuyết trình.

4 cô gái cuối cùng bước vào phần thi ứng xử cuối gồm: Iceland (Sóldís Ívarsdóttir), Việt Nam (Trịnh Mỹ Anh), CH Séc (Natalie Puskinova) và Thái Lan (Waree Ngamkham).

Top 4 Miss Earth 2025.

