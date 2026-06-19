Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC): là tổ hợp triển lãm Top 1 Đông Nam Á với tổng diện tích hơn 90 ha. Là điểm đến của những sự kiện tầm cỡ quốc gia – quốc tế, VEC theo đuổi sứ mệnh “Đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới về Việt Nam” – trở thành cửa ngõ giao thoa nơi tinh hoa toàn cầu hội tụ và bản sắc Việt Nam lan tỏa năm châu; góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn; khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới. Informa Markets: Là một trong những đơn vị tổ chức sự kiện B2B và triển lãm thương mại lớn nhất toàn cầu. Trực thuộc tập đoàn Informa của Anh Quốc, công ty chuyên kết nối chuỗi cung ứng ở hàng chục thị trường chuyên biệt thông qua các sự kiện trực tiếp và dịch vụ dữ liệu. Tại Việt Nam, Informa khẳng định vị thế bằng việc sở hữu các chuỗi sự kiện bao phủ hầu hết các ngành công nghiệp cốt lõi. Nổi bật trong số đó là MTA Vietnam - triển lãm quốc tế hàng đầu về máy công cụ và cơ khí chính xác; Food & Hotel Vietnam (FHV) phục vụ ngành cung ứng nhà hàng, khách sạn; Vietwater chuyên về ngành cấp thoát nước; và ProPak Vietnam tập trung vào công nghệ đóng gói, bao bì. NC Network: NC Network xuất phát từ Nhật Bản và tập trung vào việc kết nối mạng lưới các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Tại thị trường trong nước, NC Network Việt Nam đóng vai trò là cầu nối giao thương B2B vững chắc giữa các doanh nghiệp chế tạo của Việt Nam, Nhật Bản và khu vực ASEAN. Dấu ấn lớn nhất của đơn vị này chính là việc tổ chức FBC ASEAN (Factory Network Business Conference), một sự kiện độc quyền kết nối trực tiếp các nhà máy chế tạo, cơ khí và linh kiện nhằm tìm kiếm đối tác cung ứng từ cả hai phía thượng nguồn và hạ nguồn. Exporum: Được thành lập vào năm 2003, Exporum là một công ty chuyên nghiệp hàng đầu đến từ Hàn Quốc trong lĩnh vực lập kế hoạch và tổ chức triển lãm quốc tế. Kể từ khi mở chi nhánh tại Việt Nam vào năm 2018, Exporum đã mang đến các không gian triển lãm mang đậm phong cách sống hiện đại và xu hướng công nghệ tương lai. Đơn vị này được biết đến rộng rãi nhất thông qua chuỗi sự kiện Cafe Show (bao gồm cả Cafe Show Seoul và Cafe Show Vietnam), sân chơi chuyên ngành lớn nhất châu Á quy tụ toàn bộ chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến máy móc pha chế. Bên cạnh đó, Exporum cũng là đơn vị tổ chức Smart City Asia, triển lãm chuyên sâu về đô thị thông minh và hạ tầng số. Vinexad: Là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương và được thành lập từ năm 1975, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (Vinexad) được xem là cánh chim đầu đàn của ngành triển lãm Việt Nam. Với bề dày lịch sử, Vinexad sở hữu những thương hiệu sự kiện mang tính biểu tượng quốc gia, tiêu biểu nhất là Vietnam Expo (Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam). Được tổ chức thường niên từ năm 1991, đây là sự kiện xúc tiến thương mại đa ngành có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Ngoài ra, Vinexad còn đứng sau các sự kiện trọng điểm khác như triển lãm y dược Vietnam Medipharm Expo, hay đồng tổ chức triển lãm công nghiệp dệt may VTG. Chaoyu Expo: Guangdong Chaoyu Exhibition Co., Ltd. (Chaoyu Expo) là nhà tổ chức hội chợ có quy mô lớn tại Quảng Đông, Trung Quốc. Thế mạnh là tổ chức các sự kiện B2B quốc tế, đưa các chuỗi cung ứng sản xuất khổng lồ về hàng tiêu dùng và điện tử từ Trung Quốc tiếp cận trực tiếp với thị trường Đông Nam Á. Tại Việt Nam, thương hiệu của Chaoyu Expo gắn liền với các IP show nổi bật như IEAE (Triển lãm Quốc tế Đồ điện tử & Thiết bị thông minh), IBTE (Triển lãm Quốc tế Đồ chơi và Sản phẩm mẹ & bé), cùng với IGHE (Triển lãm Quốc tế Quà tặng & Đồ gia dụng). Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA): Khác với các doanh nghiệp kể trên, Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA) mang tính chất của một tổ chức đại diện cho các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực MICE, quảng cáo và sự kiện tại Việt Nam. Vai trò cốt lõi của họ là đứng ra bảo trợ danh dự cho các sự kiện trọng điểm của chính các hội viên trực thuộc (như các triển lãm lớn của Vinexad, Informa...). Đồng thời, VECA cũng là đơn vị trực tiếp chủ trì các kỳ hội nghị, hội thảo toàn quốc về xu hướng ngành và chiến lược phát triển không gian sự kiện nhằm định hướng chung cho toàn thị trường.