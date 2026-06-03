Dấu ấn "cú đúp" tại giải thưởng danh giá

Hai giải thưởng danh là sự ghi nhận dành cho Vega City khi kiến tạo một dự án có hệ sinh thái trải nghiệm và định hướng phát triển dài hạn. Vega City không chỉ đáp ứng các tiêu chí về chất lượng sống, quy hoạch và tiện ích mà còn được đánh giá cao ở khả năng đóng góp cho cộng đồng cũng như những giá trị phát triển bền vững mang lại cho địa phương và thị trường.

Đại diện KDI Group nhận chứng nhận Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam dành cho Vega City tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Hằng Nga - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh KDI Group cho biết: "Điều khiến chúng tôi trân trọng nhất không phải là hai danh hiệu, mà là việc những giá trị KDI theo đuổi trong nhiều năm qua đang dần được nhìn nhận. Vega City được phát triển với mong muốn tạo ra một điểm đến có sức sống thực sự, nơi con người có thể sống, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và kết nối trong cùng một hệ sinh thái".

Theo bà Nga, việc được ghi nhận ở cả hai hạng mục là động lực để KDI Group tiếp tục kiên định với định hướng phát triển lấy trải nghiệm, chất lượng sống và các giá trị bền vững làm trung tâm.

KDI Group nhận 2 giải thưởng đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập càng mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu giai đoạn đầu là hành trình xây dựng nền móng và định hình chiến lược, thì những ghi nhận hôm nay phần nào phản ánh kết quả của hướng phát triển mà doanh nghiệp đã kiên trì theo đuổi: lấy trải nghiệm, giá trị sống và tính bền vững làm trung tâm.

Đại diện KDI Group nhận chứng nhận Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam

Từ khát vọng kiến tạo điểm đến đến những giá trị được ghi nhận

Là dự án trọng điểm và mang nhiều tâm huyết của KDI Group, Vega City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị biển tích hợp trải nghiệm - nơi không chỉ cung cấp không gian lưu trú, nghỉ dưỡng hay thương mại mà còn hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái sống, vui chơi, giải trí và trải nghiệm đa dạng cho cư dân và du khách.

Ngay từ giai đoạn đầu, Vega City đã được định hướng như một điểm đến thay vì một dự án đơn thuần. Bên cạnh các hạng mục lưu trú, nghỉ dưỡng và thương mại, dự án đầu tư mạnh vào các không gian văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí nhằm tạo ra nhiều lý do để du khách quay trở lại.

Vega City – dự án trọng điểm của KDI Group, được phát triển theo định hướng đô thị biển tích hợp trải nghiệm với hệ sinh thái văn hóa, nghệ thuật, nghỉ dưỡng và giải trí đa dạng.

Trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí trong thời gian qua cho thấy Vega City đang từng bước thực hiện đúng vai trò của một điểm đến vận hành thực tế. Từ các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Đó, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong đến Castrol Superbike Fest 2026, các hoạt động diễn ra đã góp phần tạo nên dòng khách ổn định, gia tăng trải nghiệm và hình thành nhịp sống ngày càng sôi động cho khu vực phía Bắc Nha Trang.

Ở góc độ phát triển bền vững, KDI Group cũng kiên trì theo đuổi chiến lược cân bằng giữa phát triển kinh tế, du lịch và bảo tồn tài nguyên tự nhiên. Các hoạt động bảo tồn biển, dự án công viên san hô Vạn San Đảo cùng nhiều chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường là những minh chứng cụ thể cho định hướng này.

Sự xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông quốc tế gần đây, đặc biệt là Associated Press (AP), Luxury Lifestyle Magazine, Entrepreneur cùng nhiều chuyên trang du lịch và phong cách sống uy tín, cho thấy Vega City đang dần được nhìn nhận dưới góc độ một điểm đến du lịch và trải nghiệm mới nổi của khu vực, bên cạnh vai trò của một dự án bất động sản. Những ghi nhận này phản ánh sức hút ngày càng rõ nét của hệ sinh thái trải nghiệm, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật và nhịp sống đang hình thành tại phía Bắc Nha Trang.

(Nguồn: KDI Group)