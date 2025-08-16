Theo tờ Live Science, khối sa thạch cao khoảng 6m, rộng gần 9m và nặng hàng trăm tấn này được gọi là Al Naslaa.

Ảnh: Unsual Places

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đường cắt chia đôi Al Naslaa thực chất là một “mạch nứt” tự nhiên, hình thành từ rất lâu và được gió cát cùng thời tiết mài nhẵn dần theo thời gian.

Một số giả thuyết khác cho rằng, những dịch chuyển nhỏ của nền đá hoặc điều kiện khắc nghiệt của sa mạc – với chênh lệch nhiệt độ lớn và những cơn mưa hiếm hoi nhưng bất chợt – đã góp phần khiến khe nứt thêm thẳng và phẳng.

Ảnh: Daily Mail

Dù còn nhiều tranh luận, song phần lớn giới chuyên môn đều đồng thuận rằng Al Naslaa hoàn toàn là sản phẩm tự nhiên, không liên quan tới công nghệ nhân tạo.

Khối sa thạch nằm gần trung tâm ốc đảo cổ Tayma – nơi từng có cư dân từ thời đồ đồng và là điểm dừng chân quan trọng trên tuyến thương mại nối vùng Hijaz với phía bắc bán đảo Ảrập.

Hình ảnh vua Nabonidus cưỡi ngựa được khắc trên đá. Ảnh: Live Science

Vào thế kỷ VI trước công nguyên, vua Nabonidus của Đế chế Tân Babylon từng rời kinh thành đến sống tại đây nhiều năm. Các cuộc khai quật đã phát hiện dấu tích tường thành, giếng cổ Bir Haddaj và nhiều hiện vật khắc tên nhà vua, cho thấy vị trí chiến lược và giá trị lịch sử của ốc đảo.

Một tấm bia nổi tiếng tìm thấy vào thế kỷ XIX, hiện lưu giữ tại bảo tàng Louvre, càng khẳng định tầm quan trọng của Tayma trong giao thương và văn hóa cổ đại.

Một số hình khắc trên bề mặt phía đông nam của Al Naslaa. Ảnh: Reddit

Trên bề mặt phía đông nam của Al Naslaa, những hình khắc cổ mô tả người, ngựa và sơn dương vẫn còn rõ nét, chứng minh khối đá đã tồn tại hàng ngàn năm và từng là nơi cư dân xưa ghi dấu ấn văn hóa.

Để đến Al Naslaa, du khách có thể xuất phát từ Tabuk hoặc Al-'Ula. Từ Al-'Ula, hành trình đến Tayma mất khoảng 3 giờ ô tô xuyên qua sa mạc. Một số đoạn đường là đường đất, nên chọn xe gầm cao. Thời điểm đẹp nhất để tham quan là từ tháng 10 đến tháng 4, khi thời tiết mát mẻ.

Ảnh: Tayma Oasis

Ở Tayma, ngoài chiêm ngưỡng Al Naslaa, du khách có thể ghé thăm giếng cổ Bir Haddaj – “trái tim” của ốc đảo suốt hơn 2.500 năm, khám phá di tích thành cổ hoặc tham quan Bảo tàng Khảo cổ và Dân tộc học Tayma để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử nơi đây.

Do nằm giữa sa mạc khô cằn, du khách nên chuẩn bị đầy đủ nước uống, kem chống nắng, mũ rộng vành, giày chắc chân và tuyệt đối không leo trèo hay chạm vào các hình khắc cổ.

Ảnh: Big Think

Khoảnh khắc chụp ảnh đẹp nhất là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng xiên qua khe nứt, làm nổi bật từng đường nét của “kiệt tác giữa sa mạc” – nơi thiên nhiên và lịch sử giao hòa tạo nên câu chuyện kỳ diệu kéo dài hàng thiên niên kỷ.