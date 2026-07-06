MS 2026.177

13 tuổi trải qua 4 lần mổ

Nằm điều trị tại khoa Phẫu thuật chấn thương (Bệnh viện Việt Đức), cậu bé Sùng A Gừ (SN 2013, dân tộc Mông, trú tại thôn Làng Nhì, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) liên tục nhăn mặt vì những cơn đau nhức từ chân phải sau ca phẫu thuật.

Gừ là con trai út của anh Khư. Suốt hai năm qua, Gừ liên tục nhập viện và trải qua những ca mổ liên tiếp.

Biến cố đến với gia đình vào mùa hè năm 2024. Hôm ấy, sau một ngày đi làm nương trở về, vợ chồng anh Khư thấy con trai đã ngủ từ sớm. Nghĩ con mệt nên anh Khư cứ để con nằm, đến bữa cơm anh mới gọi, nhưng vừa chạm vào người, Gừ bật khóc kêu đau ở chân. Anh nhìn xuống thì thấy chân phải của Gừ đã co cứng.

Vợ chồng anh lập tức đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu. Các bác sĩ xác định Gừ mắc viêm xương tủy - một dạng nhiễm trùng xương nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến hoại tử hoặc tàn phế.

Ngay trong đợt điều trị đầu tiên, Gừ phải trải qua hai ca phẫu thuật để nạo vét vùng xương tổn thương.

Gia đình hy vọng sau ca mổ, Gừ sẽ sớm trở lại trường. Thế nhưng căn bệnh liên tục tái phát.

Mắc viêm xương tuỷ, cậu bé Sùng A Gừ đã trải qua 4 lần phẫu thuật

Tháng 5/2026, chân phải của Gừ lại sưng to, rỉ mủ. Gừ tiếp tục được phẫu thuật lần thứ ba tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Sau gần 20 ngày điều trị, Gừ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ để theo dõi.

Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng ngày càng nặng, ngày 25/6/2026, Gừ được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Bốn ngày sau, Gừ bước vào ca phẫu thuật thứ tư.

Theo phòng Công tác xã hội của bệnh viện, bệnh nhân Sùng A Gừ được phát hiện mắc viêm xương tủy từ hai năm trước, đã trải qua ba lần phẫu thuật tại các bệnh viện tuyến tỉnh và một lần phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Sau mổ, bệnh nhân đang tiếp tục điều trị phục hồi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi trả viện phí và các chi phí điều trị.

Không còn tiền mua nổi suất cơm

Ngồi cạnh con trai, anh Khư không giấu được sự lo lắng: “Bây giờ mổ xong rồi, con người ta được ăn cháo, uống sữa bồi dưỡng, còn tôi trong túi không còn nổi một nghìn đồng để mua cơm. Bác sĩ nói con còn phải điều trị dài ngày, nhưng gia đình tôi không biết lấy đâu ra tiền nữa”.

Gia đình anh Khư thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào ruộng nương và hoa màu. Sáu miệng ăn chỉ trông chờ vào mùa vụ nên quanh năm không có khoản tích lũy.

Ngoài Gừ, vợ chồng anh còn ba người con. Con trai lớn Sùng A Vừ (SN 2006) học hết lớp 9 rồi nghỉ học, xuống Thái Nguyên học nghề sửa chữa điện. Học xong chưa tìm được việc làm nên trở về quê làm lao động tự do.

Sau ca phẫu thuật lần thứ tư của con trai, trong túi anh Khư không còn nổi một nghìn đồng để mua cơm

Người con thứ hai là Sùng A Súa (SN 2008) cũng đang học nghề tại Thái Nguyên. Để tự trang trải sinh hoạt và đỡ đần bố mẹ, ngoài giờ học Súa đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập.

Đau lòng hơn, con gái Sùng Thị Pằng (SN 2010) mắc động kinh bẩm sinh, không thể đến trường. Mọi sinh hoạt của em đều do mẹ chăm sóc.

Hai năm đưa Gừ chạy chữa cũng là chừng ấy thời gian anh Khư phải đi vay mượn khắp nơi.

Ba lần phẫu thuật và điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh đã tiêu tốn khoảng 7 triệu đồng. Lần xuống Hà Nội này, anh Khư tiếp tục vay mượn được 11 triệu đồng mang theo chữa bệnh cho con.

Gia đình anh Sùng A Khư là hộ nghèo ở địa phương

Ngay khi nhập viện, anh đóng tạm ứng 1 triệu đồng. Đến ngày Gừ bước vào ca phẫu thuật thứ tư, bệnh viện thông báo cần tạm ứng thêm 10 triệu đồng. Người cha vét sạch số tiền còn lại để đóng viện phí.

Giờ đây, khi ca mổ đã hoàn thành, anh Khư không còn khả năng lo những khoản chi phí tiếp theo cho con.

Phía trước Gừ vẫn là chặng đường điều trị dài với nhiều lần tái khám và phục hồi chức năng. Nếu không đủ điều kiện tiếp tục điều trị theo phác đồ, nguy cơ để lại di chứng nặng nề, thậm chí tàn phế, vẫn luôn hiện hữu đối với cậu bé 13 tuổi. Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cậu bé Gừ vượt qua cơn bạo bệnh.

Bạn đọc giúp anh Sùng A Gừ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.177 (em Sùng A Gừ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Sùng A Khư (bố của Sùng A Gừ) theo địa chỉ: Thôn Làng Nhì, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0813445277.

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