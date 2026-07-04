MS 2026.175

Sau nhiều đêm thức trắng, gương mặt bà Thơm hốc hác. "Chồng tôi mất đã 5 năm rồi, giờ tôi chỉ còn mỗi đứa con trai này. Xin mọi người cứu lấy cháu...", lời khẩn cầu xen lẫn nước mắt của bà Thơm khiến ai nghe cũng xót xa.

Con trai bà là anh Lương Văn Viên (27 tuổi, trú tại thôn Nghĩa Thôn, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên), đang trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông.

Năm 2021, khi anh Viên vừa học xong cấp 3 thì bố anh qua đời do mắc ung thư thực quản. Là con trai duy nhất trong trong nhà, hoàn cảnh khó khăn, thương mẹ một mình gánh vác cuộc sống, anh quyết định không học tiếp mà đi làm công nhân điện tử tại Hải Phòng để phụ giúp mẹ.

Ai ngờ, vào chiều 21/6/2026, khi đang trên đường đi làm về thì anh gặp tai nạn, bất tỉnh tại chỗ.

Sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng), do chấn thương quá nặng, các bác sĩ đã chuyển anh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục cứu chữa.

Anh Viên đang được điều trị tích cực, phải gắn máy thở, tình trạng nguy kịch

Bà Ngô Huệ, cán bộ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), cho biết, bệnh nhân Lương Văn Viên nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và chấn thương bụng kín.

Bệnh nhân đã nằm viện gần hai tuần, đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, chưa thể cai máy thở và cần theo dõi, điều trị kéo dài.

Theo bà Thơm, từ khi anh Viên nhập viện đến nay, chi phí điều trị đã hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này gia đình đều phải vay mượn từ người thân và họ hàng.

"Những ngày điều trị ở Bệnh viện Việt Tiệp, gia đình tôi phải vay gần 40 triệu đồng để đóng viện phí và mua thuốc ngoài. Khi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi tiếp tục đóng hơn 60 triệu đồng viện phí và chi phí thuốc men.

Chồng tôi mất rồi, hiện giờ mỗi mình tôi phải gồng gánh mọi việc. Chỉ mong mọi người thương, giúp con tôi có thêm cơ hội được cứu sống", bà Thơm nghẹn ngào.

Theo phòng Công tác xã hội, hiện chi phí điều trị của anh Viên mỗi ngày trung bình khoảng 3 triệu đồng.

Mới 27 tuổi, tương lai của anh Viên vẫn còn rộng mở phía trước, nhưng sau vụ tai nạn, anh lại đang từng ngày giành giật sự sống. Chi phí điều trị tiếp tục phát sinh, trong khi kinh tế gia đình cạn kiệt.

Lúc này nếu được cộng đồng chung tay giúp đỡ, anh Viên sẽ có thêm điều kiện chữa trị và có thể vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Bạn đọc giúp anh Lương Văn Viên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.175 (anh Lương Văn Viên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Cao Thi Thơm (mẹ anh Viên) theo địa chỉ: thôn Nghĩa Thôn, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0375977662

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