Ngày 15/4/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Hà Nội. Tại đây, Ban lãnh đạo Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 với nhiều chỉ số tài chính tích cực và trình cổ đông thông qua các mục tiêu tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

Nỗ lực củng cố các mảng kinh doanh cốt lõi trong năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có những diễn biến thuận lợi với chỉ số VN-Index tăng 40,87% và thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt khoảng 28.890 tỷ đồng/phiên, VFS đã tận dụng tốt các cơ hội để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính được công bố, tổng doanh thu năm 2025 của công ty đạt 509,991 tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2024 và hoàn thành 99% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 148,950 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước đó và vượt 8% so với mục tiêu lợi nhuận đã được cổ đông phê duyệt.

Sự tăng trưởng này được đóng góp tích cực từ các nghiệp vụ chính như tự doanh và dịch vụ tài chính. Cụ thể, doanh thu tự doanh đạt 267,698 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2024 nhờ chiến lược điều hành danh mục linh hoạt, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt. Mảng dịch vụ tài chính, chủ yếu là cho vay ký quỹ (margin), cũng đạt doanh thu 154,59 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh đại hội cổ đông thường niên 2026 của VFS. Ảnh: VFS

Bên cạnh đó, hoạt động môi giới dù chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn trên thị trường vẫn đạt doanh thu 71,88 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024. Đáng chú ý, doanh số giao dịch của nhóm khách hàng cá nhân tại VFS tăng gần 50% và số lượng tài khoản mở mới tăng trên 40%, cho thấy những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mở rộng thị phần và phát triển tệp khách hàng cá nhân.

Kế hoạch tăng trưởng ổn định cho năm 2026

Nhận định về triển vọng năm 2026, Ban lãnh đạo VFS duy trì quan điểm lạc quan thận trọng khi dự báo nền kinh tế sẽ có những bước bứt phá với mục tiêu GDP đạt mức 10%.

Trên nền tảng đó, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Cụ thể, VFS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 609 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu dự kiến đạt 163,8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.

Hình ảnh cổ đông biểu quyết tại đại hội. Ảnh: VFS

Để thực hiện kế hoạch này, VFS dự kiến ưu tiên nguồn lực cho mảng dịch vụ tài chính với mục tiêu doanh thu cho vay ký quỹ đạt 285 tỷ đồng, tăng trưởng 84% so với năm 2025. Đồng thời, công ty cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 với tỷ lệ 10% và kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Một nội dung quan trọng khác là chủ trương triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh ngay trong năm 2026 sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhằm đa dạng hóa dịch vụ và cung cấp thêm công cụ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư.

Đáng chú ý, song hành cùng mục tiêu kinh doanh, VFS khởi động lộ trình xây dựng và triển khai chiến lược phát triển bền vững gắn với các nguyên tắc quản trị ESG nhằm nâng cao tính minh bạch và tối ưu hóa năng lực quản trị rủi ro dài hạn. Việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động cốt lõi được kỳ vọng sẽ giúp công ty củng cố uy tín thương hiệu theo các chuẩn mực quốc tế hiện đại. Có thể thấy, với chiến lược củng cố nội lực và tập trung vào các mảng nghiệp vụ chuyên sâu, VFS đang từng bước chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để duy trì đà tăng trưởng ổn định trong những năm tới.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt)