Sự gia tăng của phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe điện, đang kéo theo những thay đổi trong nhu cầu sử dụng dịch vụ hậu mãi. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thời gian phục vụ đang trở thành một trong những tiêu chí được người dùng quan tâm.

Tại hệ thống showroom VinFast VFX, khảo sát nội bộ cho thấy có khoảng 65% khách hàng sẵn sàng lựa chọn làm dịch vụ ngoài giờ hành chính nếu xưởng mở cửa đến 24h. Trong vòng một tháng gần đây, số lượng khách đề xuất làm dịch vụ buổi tối cũng gia tăng, chủ yếu là nhóm khách có lịch trình cố định hoặc sử dụng xe thường xuyên.

Xưởng dịch vụ VinFast 3S VFX Thủ Đức mở rộng thời gian hoạt động đến 24h.

Trên cơ sở đó, xưởng dịch vụ VinFast 3S VFX Thủ Đức đã điều chỉnh thời gian hoạt động, kéo dài từ 8h đến 24h (thứ 2 - thứ 7) và đến 21h vào chủ nhật, nhằm tăng khả năng đáp ứng và phân bổ hợp lý nhu cầu khách hàng theo từng khung giờ.

Theo ông Hà Khánh - Trưởng phòng Dịch vụ VFX Thủ Đức: “Khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến chất lượng sửa chữa mà còn chú trọng tính thuận tiện. Các nhu cầu buổi tối chủ yếu là bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra nhanh hoặc xử lý những vấn đề cơ bản để xe sẵn sàng vận hành vào ngày hôm sau. Với các hạng mục phức tạp hơn, khách hàng vẫn có xu hướng đặt lịch trước để đảm bảo thời gian xử lý và chất lượng kỹ thuật”.

Ông Khánh cho biết, việc mở rộng thời gian hoạt động đòi hỏi xưởng phải duy trì đồng bộ cả về nhân sự lẫn quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng dịch vụ không thay đổi giữa các khung giờ.

Khách hàng có thể chủ động thời gian bảo dưỡng, sửa chữa xe dù ngoài giờ hành chính.

Ở góc độ vận hành, ông Nguyễn Duy Đoàn - Giám đốc Điều hành VFX nhận định: “Dịch vụ ô tô đang chuyển từ mô hình phục vụ theo giờ của xưởng sang phục vụ theo thời gian của khách. Việc triển khai khung giờ đến 24h giúp khách hàng chủ động hơn trong việc đưa xe đi bảo dưỡng, đồng thời giảm thời gian lưu xe và tối ưu hiệu suất vận hành.

Để duy trì hoạt động này, chúng tôi đặc biệt trân trọng sự đồng hành của đội ngũ kỹ thuật viên, bởi đặc thù công việc sửa chữa ô tô đòi hỏi cường độ cao và không phải ai cũng sẵn sàng làm việc vào buổi tối. Đây là nỗ lực chung của toàn bộ đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tại VFX”.

Khách hàng có thể chủ động thời gian bảo dưỡng, sửa chữa xe dù ngoài giờ hành chính.

Việc điều chỉnh thời gian vận hành được xem là bước thích ứng của dịch vụ hậu mãi trong bối cảnh thị trường xe điện phát triển nhanh, khi yếu tố linh hoạt và khả năng phục vụ theo nhu cầu thực tế ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Showroom VinFast 3S VFX Thủ Đức.

Hiện tại, khách hàng có thể mang xe đến xưởng dịch vụ VinFast 3S VFX Thủ Đức trong khung giờ mở rộng, hoặc liên hệ hotline 1900 2057, website: vfxauto.com để được tư vấn và đặt lịch trước, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Hệ thống showroom:

VinFast HCM 1: 50 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, TP.HCM.

VinFast HCM 2: 1270 Quang Trung, Phường An Hội Tây, TP.HCM.

VinFast Long An 1: Tầng 1, Vincom Plaza Tân An, Góc đường Hùng Vương và đường Mai Thị Tốt, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh.

VinFast Long An 2: Số 7 Khu Phố 6, xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh.

Bích Đào