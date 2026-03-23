Mới đây, một chủ sở hữu xe Tesla, đồng thời là chủ kênh Carwire trên nền tảng YouTube đã quyết định kiểm chứng câu hỏi rất quen thuộc của người dùng xe điện: "Chạy nhanh hơn có thực sự tiết kiệm thời gian hơn với xe điện hay không, và đâu là điểm cân bằng tối ưu giữa tốc độ và hiệu quả sử dụng pin?"

Cách thức mà YouTuber này tiến hành thử nghiệm là cho chiếc xe Tesla Model Y bản dẫn động cầu sau, một mô-tơ điện chạy lặp lại trên cùng một tuyến đường cao tốc nhiều làn, dài khoảng 50km, ở các tốc độ khác nhau: 50 mph (81 km/h), 60 mph (96 km/h), 70 mph (113 km/h) và 80 mph (129 km/h).

Sau mỗi vòng, anh ghi lại mức tiêu thụ điện năng, từ đó ngoại suy ra quãng đường di chuyển tối đa trên cao tốc, giả định dung lượng pin sử dụng được vào khoảng 75 kWh. Đồng thời, thời gian hoàn thành một hành trình dài khoảng 322km cũng được tính toán tương ứng với từng mức tốc độ.

Dù không phải thử nghiệm trong phòng lab, cách làm này phản ánh khá sát điều kiện sử dụng thực tế của người dùng xe điện đường dài.

Ở vận tốc ổn định 81 km/h, mức tiêu thụ chỉ khoảng 140 Wh/km. Với hiệu suất này, chiếc Tesla Model Y có thể đi tối đa hơn 530km cho một lần sạc đầy. Điều này đồng nghĩa người lái đến đích với dung lượng pin còn khá dư dả, gần như không phải lo nghĩ về việc sạc giữa chừng.

Đổi lại, hành trình 322km sẽ cần khoảng 4 giờ. Đây là điều kiện lý tưởng về mặt hiệu suất, nhưng rõ ràng không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận thời gian di chuyển kéo dài.

Ngược lại, khi tăng tốc lên 129 km/h, mức tiêu thụ điện vọt lên khoảng 228 Wh/km. Tầm hoạt động khi đó giảm mạnh, chỉ còn xấp xỉ gần 330km. Về lý thuyết, chiếc Model Y vẫn có thể hoàn thành chuyến đi 322km trong khoảng 2 giờ 30 phút mà không cần sạc. Tuy nhiên, biên độ an toàn gần như không còn, khiến không ít người lái cảm thấy "căng thẳng" vì pin.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc nhanh công suất siêu nhanh như các trạm 1.500 kW mà BYD từng công bố vẫn chưa phổ biến, việc phải dừng sạc thêm 15-30 phút giữa đường hoàn toàn có thể khiến lợi thế đi nhanh trở nên vô nghĩa.

50 mph (81 km/h) 60 mph (96 km/h) 70 mph (113 km/h) 80 mph (129 km/h) Thời gian hành trình (thử nghiệm 332km) 4 giờ 3 giờ 20 phút 2 giờ 51 phút 2 giờ 30 phút Mức tiêu thụ điện năng 139,6 Wh/km 155,3 Wh/km 187,8 Wh/km 227,4 Wh/km Phạm vi quãng đường sau một lần sạc 535km 483km 400km 328km

Theo kết luận của Carwire, khoảng tốc độ hợp lý nhất nằm trong vùng 60-70 mph (96-113 km/h). Khi chạy ở 60 mph (96 km/h), thời gian di chuyển rút ngắn gần 40 phút so với 81 km/h, trong khi tầm hoạt động chỉ giảm xuống còn khoảng 480km, vẫn rất dư dả cho hành trình 322km.

Tăng lên 70 mph (113 km/h) giúp tiết kiệm thêm khoảng 30 phút nữa. Dù hiệu suất bắt đầu giảm rõ rệt nhưng tầm hoạt động ước tính gần 400km, vẫn đủ để hoàn thành chuyến đi mà không cần dừng sạc, hoặc ít nhất là không tạo áp lực tâm lý cho người lái.

Bài thử nghiệm cho thấy, với xe điện nói chung và Tesla nói riêng, chạy quá chậm hay quá nhanh đều không tối ưu. Một tốc độ vừa phải, đủ nhanh để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn giữ hiệu suất pin ở mức hợp lý và giảm áp lực tìm trạm sạc. Đây mới là lựa chọn khôn ngoan cho người dùng xe điện trong những chuyến đi đường dài.

Theo Carscoops

