Nhà tôi có 3 anh em: anh cả, anh hai và tôi - con gái út. Bố tôi mất đã lâu, anh trai cả cũng mất từ 10 năm trước. Mẹ già 90 tuổi của tôi hiện sống cùng gia đình anh trai thứ.

Hai anh trai tôi xây nhà sát nhau, trên cùng mảnh đất bố mẹ cho. Tôi vốn thấy may mắn vì dù ở liền nhau như vậy nhưng chị dâu – em chồng biết nhường nhịn nhau. Tình cảm anh em bao lâu nay vẫn êm thấm.

Chị dâu tôi vất vả, kinh tế các cháu cũng chẳng mấy khấm khá. Việc chăm sóc mẹ tôi đa phần do anh trai thứ đảm nhiệm.

Khoảng 3 năm gần đây, sau 1 trận tai biến, mẹ tôi yếu đi hẳn. Mỗi tháng, anh trai thứ phải chi khoảng 1,5 triệu đồng tiền thuốc cho mẹ. Mẹ cũng có khoản tiền hỗ trợ tuổi già nên cũng đỡ đần phần nào. Chị dâu cả và tôi không phải quá bận tâm.

Ảnh minh họa

Năm nay, mẹ tôi mừng thọ tuổi 90. Mẹ đã lẫn hơn, sức khỏe cũng yếu nên anh trai tôi quyết không làm cỗ to mừng thọ cho mẹ. Hôm 28 Tết, anh làm khoảng 5 mâm cỗ mời anh em trong nhà đến chung vui, gọi là vừa ăn tất niên, vừa mừng mẹ 90 tuổi.

Chiều cuối năm, mẹ tôi cùng con cháu sang đình làng để làm lễ mừng thọ chung với các cụ già trong xã. Sau đó, vào ngày mùng 1 Tết, đại gia đình tôi chỉ ở nhà để tiếp khách đến mừng thọ mẹ.

Làng tôi có lệ, dù không làm cỗ mừng thọ nhưng anh em xa gần, hàng xóm, láng giềng cũng đến nhà chúc thọ vào ngày mùng 1 Tết. Hôm ấy, người quen đến nhiều, ai cũng mang theo phong bì chúc thọ. Mọi người đưa cho mẹ, mẹ lại đưa cho anh trai và chị dâu thứ của tôi.

Tôi để ý, chị dâu cầm hết tệp phong bì này đến tệp phong bì kia vào phòng cất. Khách đến chúc thọ thì có nhiều thành phần, có khi là khách riêng của tôi, chị dâu cả hay anh trai thứ; cũng có khi là khách chung của bố mẹ.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, anh trai thứ chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ lúc tuổi già thì giữ tất cả số phong bì chúc thọ đó là hợp lý. Mai này, lúc mẹ trái gió trở trời, ốm đau đi viện hay phải lo thuốc men thì anh cũng sẵn có cái mà chi.

Nhưng chị dâu cả của tôi không nghĩ vậy. Ngay tối mùng 1, khi khách vãn dần, chỉ còn gia đình ngồi ăn cơm tối với nhau, chị dâu tôi đã có ý kiến khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Chị bảo: “Tôi biết là hơi vội nhưng có lẽ chúng ta nên kiểm kê phong bì mừng thọ của mẹ luôn để tránh nhiều quá lại lẫn".

Anh trai, chị dâu thứ của tôi biểu cảm rất ngạc nhiên. Anh hỏi: “Ý bác là kiểm kê thế nào?”.

Chị dâu cả đáp: “Thì phong bì của khách nhà ai trả về nhà người đó. Phong bì khách chung thì chú thím giữ, mai này sẵn thuốc thang cho bà”.

Chị dâu thứ của tôi 'bật' lại: “Phong bì mừng thọ, mỗi cái được 100 - 200 nghìn là cùng, bác làm như phong bì cưới hay sao mà phải chia nhau?”.

Trước tình cảnh ấy, tôi định đứng ra khuyên can vài lời thì chồng tôi lên tiếng: “Bác cả muốn chia thì em nghĩ anh chị cứ chia. Riêng phong bì của khách nhà em, vợ chồng em xin gửi biếu mẹ cả. Đời người được mấy lần 90 mà tính toán thế”.

Câu nói như thêm dầu vào lửa, chị dâu cả của tôi bức xúc: “Chú là rể, chú không có quyền tham gia. Các chú đừng nghĩ tôi mất chồng là dễ bắt nạt”. Thế rồi, chị khóc nấc lên vì tủi thân.

Không khí tĩnh lặng một hồi. Chị dâu cả nghĩ ngợi thế nào lại nói tiếp: “Thôi được rồi, phong bì khách nhà tôi, tôi cũng xin biếu mẹ. Nhưng riêng 5 chiếc phong bì của bên thông gia nhà cháu H. (con gái lớn của chị) thì tôi phải lấy lại để mùng 4 Tết còn đem sang trả họ. Năm nay, ông nội chồng cháu cũng mừng thọ”.

Tôi được biết, nhà chồng cháu H. rất giàu có. Mỗi lần phía nhà tôi có việc, bố mẹ, anh chị em nhà họ đều sang thăm hỏi đàng hoàng và bỏ phong bì to. Có lẽ, chị dâu cả sợ lần này họ cũng mừng thọ mẹ nhiều tiền nên muốn lấy lại số tiền đó để bản thân bớt gánh nặng.

Tôi định lên tiếng ủng hộ thì chị dâu thứ của tôi nói lớn: “Ba cái đồng mừng thọ mẹ, mới mùng 1 Tết bác đã đòi lôi ra kiểm kê và đòi lại. Thấy không đòi được thì bác lại tủn mủn, quay sang đòi lại 5 chiếc nhà thông gia. Bác có đáng mặt làm chị dâu cả để em phải nể không?”.

Rồi anh trai thứ của tôi tiếp lời: “Bác thích chia cũng được nhưng mai này trách nhiệm nuôi mẹ, tiền thuốc thang của mẹ cũng phải chia đều. Mẹ là mẹ chung, anh trai mất rồi thì chị và các cháu phải có trách nhiệm”.

Chị dâu cả nghe vậy, mặt mũi tối sầm, đùng đùng bỏ về, không nói thêm một lời. Đến nước này, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói hay khuyên can nữa.

Tôi nhìn sang bên giường, chỗ mẹ đang nằm. Mẹ tôi lúc tỉnh, lúc lẫn. Chẳng biết khi ấy mẹ có minh mẫn để nghe được câu chuyện không mà tôi thấy bà nằm quay mặt vào tường, có vẻ trầm ngâm. Biết đâu đấy, mẹ cũng vừa nghe và hiểu hết trận cãi vã vừa rồi của các con.

Quả thực, cuộc đời có mấy lần 90 mà phải chứng kiến cảnh con cái cãi nhau vì khoản tiền mừng thọ. Nếu là tôi, tôi chỉ mong có một lễ mừng thọ không ồn ào, không phong bì, chỉ có các con quây quần bên nhau, cùng mình mừng tuổi mới. Đó mới là điều tôi mong chờ.

Độc giả giấu tên

