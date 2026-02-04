- Gần đây anh trẻ ra và gọn gàng hơn hẳn?

Đúng rồi! Trước giờ tôi chưa bao giờ mê thể thao. Nhưng từ lúc được các bạn động viên, cho vợt, cho quần áo, rồi rủ đi đánh pickleball, tôi tham gia luôn. Có thêm mấy đàn em như Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Thái Sơn cổ vũ đúng là thể thao đang "cứu vớt" vóc dáng và tinh thần của tôi.

Kết quả là bây giờ tôi nhanh nhẹn hơn, trẻ hơn, đặc biệt là không còn bụng nữa. Ngày xưa trông tôi như chửa 3 tháng, nhưng Vân Dung lúc nào cũng "vu" lên là tôi chửa 6 tháng. Giờ thì tôi "đẻ" được bé mỡ 2kg rồi được rồi! Giảm 2kg bụng trong vòng mấy tháng thực sự là kỳ tích của tôi.

NSƯT Quang Thắng.

- Sau khi giảm cân, nghệ sĩ Vân Dung phản ứng thế nào khi gặp anh?

Tôi "cay cú" Vân Dung lắm, lúc nào cũng mang ngoại hình của tôi ra trêu đùa (cười). Hiện tại Vân Dung gặp tôi vồ vập, bóp bóp, nắn nắn hỏi: "Sao gầy nhanh thế, có bệnh gì không?". Tôi bảo: "Không, chơi thể thao!". Thế mà cô ấy không tin, tưởng tôi bị tiểu đường nên mới gầy vậy.

Thật sự là phải cảm ơn pickleball, môn này hợp với tôi, vừa sức, không phải bật nhảy nhiều như tennis hay cầu lông. Đánh xong thấy khỏe, thấy trẻ ra hẳn.

- Vẻ ngoài và sức khoẻ năm qua của anh đã tiến bộ vượt bậc, còn công việc thì sao?

Công việc của tôi ổn định và đi vào quỹ đạo. Năm qua tôi tham gia hai vở kịch ở Nhà hát Kịch Hà Nội, diễn đều tối thứ 7, Chủ nhật. Nhiều người bảo từ ngày Quang Thắng về Nhà hát như "hổ mọc thêm cánh". Nghe thế cũng vui, mình cố gắng làm cho sân khấu thêm rộn ràng.

- Mọi người vẫn trêu Quang Thắng từ đoàn địa phương (Hải Phòng) lên Nhà hát Kịch Hà Nội cát-sê cũng tăng theo?

Đừng nói chuyện cát-sê nữa bạn ơi! (cười). Nghệ sĩ chỉ thích nói chuyện về vai diễn thôi!

- Hậu trường các chương trình lớn vẫn thấy các nghệ sĩ đưa vợ/chồng và các con đi theo xem và cổ vũ, riêng anh gần như không bao giờ, có điều gì khiến anh e ngại?

Tôi thiệt thòi chứ không e ngại gì. Vợ ở quê, con còn đi học, diễn ở Hà Nội toàn tới 1h đêm ai đưa chúng về để hôm sau đi học. Lúc nào tôi cũng muốn gia đình đi cùng nhưng khó sắp xếp quá.

Nhiều khi tôi phục vụ thiếu nhi cả nước dịp 1/6, Trung thu mà con mình lại ít được xem bố diễn. Tôi lúc tôi cũng chạnh lòng, cũng buồn nhưng các con thông cảm. Bù lại, tiền lương, tiền công tôi đưa hết cho vợ (cười).

- Năm nay không miệt mài tập Táo Quân như những năm trước, chắc Tết anh không phải chạy show nhiều?

Tết này tôi về phục vụ quê hương Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm tôi diễn Giao thừa ở Hải Phòng.

- Diễn ở quê hương, chắc anh sẽ không lấy cát-sê nhỉ?

Mấy chục năm mới diễn đêm Giao thừa ở quê hương, nói thế nào bạn cũng không hiểu được cảm xúc đó đâu. Còn tiền nong xin phép không nói nhé! Nghệ sĩ là không nói về tiền! Giờ tôi chỉ mong giữ sức khỏe, giữ phong độ, mặc sơ mi đóng thùng cho đẹp là vui rồi.

Quang Thắng trong "Gặp nhau cuối tuần" (Nguồn: VTV)