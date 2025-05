Chính xác

Bác sĩ Nguyễn Đình Kim, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, là em của cố Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc từng chia sẻ với Sự kiện & Nhân chứng rằng: Năm 1950, ông Nguyễn Đình Ngọc đỗ đầu tú tài toàn phần. Khi đang học dở năm thứ hai cao đẳng, ông Ngọc giả làm một linh mục trẻ học trường dòng, vào vùng tự do ở miền Trung để tìm cách tham gia kháng chiến. Qua một cơ sở cách mạng ở Vinh (Nghệ An), ông Ngọc gặp được Giám đốc Công an Liên khu 4 Nguyễn Hữu Khiếu và được tuyển chọn học lớp đào tạo điệp viên ở miền rừng núi thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Học xong lớp điệp viên, ông Ngọc được thủ trưởng Nguyễn Hữu Khiếu trực tiếp giao nhiệm vụ trà trộn vào dòng người di cư vào Nam, hoạt động đơn tuyến. Ông Ngọc được giao nhiệm vụ phải tiếp tục học lên, giành học bổng sang Pháp du học để có bằng cấp khoa học, về nước tạo vỏ bọc vững chắc trong giới thượng lưu và trí thức Sài Gòn nhằm hoạt động tình báo. Ông lấy bí danh “Diệp Sơn”, ghép tên cha và cậu em xấu số đã mất lúc 3 tuổi.