Ngày 28/7, Công an xã Thủ Thừa (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã có báo cáo bàn giao Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính liên quan vụ việc gây mất trật tự an toàn giao thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Ô tô 7 chỗ phải dừng khẩn cấp trên cao tốc TPHCM - Trung Lương do người đàn ông giành lái của tài xế. Ảnh: MĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 27/7, ô tô 7 chỗ BKS TPHCM chạy trên cao tốc TPHCM – Trung Lương, hướng Tiền Giang đi Tây Ninh. Trên xe có chở ông B.X.H. (37 tuổi, ngụ TPHCM), ngồi phía hàng ghế thứ 2 với biểu hiện say xỉn.

Ô tô chạy qua địa phận xã Thủ Thừa (Tây Ninh), tài xế bất ngờ bị ông H. nhoài người lên, giật tay lái. Người đàn ông liên tục đòi điều khiển ô tô.

Lo sợ tai nạn giao thông xảy ra nên tài xế vội di chuyển ô tô vào làn dừng khẩn cấp.

Ngay khi ô tô vừa dừng lại, ông H. mở cửa, leo qua lan can rồi lao ra khỏi cao tốc, nằm trên thảm cỏ dọc bên đường.

Sau khi giành lái ô tô bất thành, người đàn ông leo qua lan can rồi lao ra khỏi cao tốc, nằm trên thảm cỏ dọc bên đường. Ảnh: MĐ.

Đội CSGT Đường bộ số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) sau khi tiếp nhận thông tin đã đến hiện trường để điều tiết giao thông. Công an xã Thủ Thừa cũng có mặt phối hợp và nhanh chóng đưa ông H. về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận đã uống nhiều rượu nên không kiềm chế được bản thân và có hành động như trên.