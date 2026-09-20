Chính xác

Trong tinh thần Phật giáo, thắp hương không được xem là một hình thức “trao đổi” để cầu xin Đức Phật ban cho điều mình mong muốn. Ý nghĩa sâu xa của nén hương là sự nhắc nhở người Phật tử quay trở về soi chiếu chính mình.

Hương thường được liên hệ với Giới hương, Định hương và Tuệ hương.

Giới hương nhắc con người sống có đạo đức, biết điều chỉnh hành vi.

Định hương nhắc giữ tâm bình tĩnh, không để cảm xúc tiêu cực chi phối.

Tuệ hương nhắc nuôi dưỡng sự hiểu biết, nhìn nhận sự việc bằng trí tuệ.

Làn hương lan tỏa trong không gian cũng tượng trưng cho hình ảnh một người sống thiện lành, có phẩm chất tốt đẹp thì “hương đức hạnh” có thể lan tỏa đến những người xung quanh.