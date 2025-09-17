Các nhà nghiên cứu cho biết, giống lựu đầu tiên được du nhập vào Trung Quốc từ Tây Á qua con đường tơ lụa cách đây hơn 2.100 năm. Nhờ dễ trồng, hoa nở đẹp vào mùa hè và cho quả đỏ rực rỡ, cây lựu nhanh chóng được ưa chuộng.

Lựu là cây thân gỗ. Ảnh: Weibo

Theo quan niệm phong thủy, lựu thuộc nhóm “cát mộc” – những loại cây mang năng lượng tích cực. Đặt lựu ở sân trước hoặc phòng khách được cho là giúp xua đuổi tà khí. Dân gian còn có câu “lựu hoa ôn tiễn ngũ độc” (hoa lựu giúp trừ năm loại độc).

Màu đỏ của hoa và quả lựu tượng trưng cho niềm vui, sức khỏe và sự trường thọ.

Những quả lựu căng đỏ được xem là biểu tượng may mắn. Ảnh: Sohu

Lựu còn gắn với quan niệm “đa tử, đa tôn” (tạm dịch: đông con, nhiều cháu) của người Trung Quốc.

Khi bổ quả lựu chín, hàng trăm hạt đỏ mọng chen chúc khiến người xưa liên tưởng đến sự phồn thịnh của dòng dõi. Họ tin rằng trồng lựu sẽ mang phước lành về con cái, giúp gia đình đông đúc, sum vầy.

Ảnh minh họa: China Daily

Trong các đám cưới truyền thống, lựu thường được dùng làm vật phẩm chúc phúc với ý nghĩa “lựu khai bách tử”, cầu mong cho cặp đôi sinh được nhiều con.

Chưa hết, chữ “lựu” trong tiếng Hán phát âm gần giống chữ “lưu” (giữ lại), nên trồng lựu được xem là giúp “níu giữ” may mắn và tài lộc.

Những món đồ nghệ thuật mang hoa văn lựu. Ảnh: Met Museum và Christie’s

Theo thời gian, hình ảnh lựu đỏ dần xuất hiện nhiều trên các tác phẩm văn hóa – nghệ thuật. Nhiều món đồ mang họa tiết lựu được mang ra đấu giá trong các phiên đặc biệt của Christie’s hay Sotheby’s.

Lựu không chỉ là loài cây được trồng trong sân vườn của giới thượng lưu, mà còn là biểu tượng thẩm mỹ được các nhà sưu tập đánh giá cao.

Cây lựu hàng trăm năm tuổi ở Lâm Viên, Tô Châu. Ảnh: Weibo

Với nhiều gia đình thượng lưu ở Trung Quốc, khu vườn không chỉ là không gian tiện nghi mà còn phản ánh tri thức, gu thẩm mỹ và sự tôn trọng truyền thống. Trồng lựu trong vườn là cách gia chủ khẳng định dòng dõi, văn hóa gia đình và địa vị.