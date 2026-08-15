Thiếu nước hoặc tưới không đúng cách Cây trầu bà cần độ ẩm đều đặn để duy trì sự sống. Khi cây không được cung cấp đủ nước, đặc biệt trong thời tiết khô nóng, các tế bào ở mép lá – nơi nước bay hơi nhanh nhất – sẽ bị mất nước và khô héo. Ngược lại, việc tưới quá nhiều nước cũng có thể gây hại. Đất úng nước làm rễ cây không thể hấp thụ oxy, dẫn đến thối rễ và làm giảm khả năng hút nước, dinh dưỡng, gây ra triệu chứng tương tự như thiếu nước. Quan sát kỹ các dấu hiệu sẽ giúp bạn xác định sớm vấn đề và có biện pháp xử lý kịp thời.

Độ ẩm không khí thấp Trầu bà là loại cây nhiệt đới, ưa môi trường có độ ẩm cao. Trong điều kiện không khí quá khô, như khi sử dụng điều hòa nhiệt độ thường xuyên hoặc vào mùa đông hanh khô, hơi nước từ lá cây bay hơi nhanh hơn mức rễ có thể cung cấp. Điều này khiến các mép lá, nơi có diện tích tiếp xúc lớn với không khí, bị khô và cháy.

Tiếp xúc với ánh nắng gay gắt Mặc dù trầu bà cần ánh sáng để quang hợp, nhưng ánh nắng trực tiếp, đặc biệt là ánh nắng gay gắt vào buổi trưa hè, có thể gây bỏng lá. Các tia UV mạnh sẽ làm tổn thương tế bào lá, khiến chúng bị cháy xém, đặc biệt là ở các mép lá mỏng manh. Cây trầu bà thích hợp với ánh sáng gián tiếp hoặc ánh sáng yếu.

Thừa phân bón hoặc tích tụ muối khoáng Việc bón phân quá liều hoặc không xả nước định kỳ có thể dẫn đến sự tích tụ muối khoáng trong đất. Nồng độ muối cao trong đất sẽ hút nước ra khỏi rễ cây (hiện tượng thẩm thấu ngược), làm rễ không thể hấp thụ nước và dinh dưỡng. Điều này gây ra hiện tượng cháy lá, thường bắt đầu từ mép lá và lan vào trong.

Sốc nhiệt độ đột ngột Cây trầu bà khá nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh làm gián đoạn quá trình trao đổi chất và khả năng hấp thụ nước của cây, dẫn đến các triệu chứng như cháy mép lá.

Chất lượng nước tưới không phù hợp Nước máy chứa clo, fluoride hoặc các hóa chất khác có thể gây hại cho cây trầu bà nếu sử dụng lâu dài. Các chất này có thể tích tụ trong đất và gây độc cho rễ, làm giảm khả năng hấp thụ nước và dinh dưỡng, dẫn đến cháy lá. Nước có độ pH quá cao hoặc quá thấp cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cây.