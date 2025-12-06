Trang Zhidao Baidu của Trung Quốc vào tháng trước đã trích dẫn câu hỏi từ một người dùng mạng xã hội về lý do người dân nước này đặc biệt ưa thích xe điện.

Một tài khoản có tên “Yihemei Shuoche” đã trả lời câu hỏi trên và nêu ra một số lý do chính giúp xe điện phát triển mạnh và nhận được sự yêu thích ở Trung Quốc, bao gồm chính sách của chính quyền trung ương, sự tiện lợi khi sử dụng, an ninh năng lượng và tiềm năng phát triển.

Xe máy điện được bày bán trong một cửa hàng tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX

Chính sách của chính quyền trung ương

Chính phủ Trung Quốc trong những năm gần đây đã áp đặt nhiều hạn chế và quy định mới đối với người dân muốn sở hữu xe chạy bằng xăng. Chính những hạn chế trên khiến việc mua bán xe xăng giảm đáng kể và buộc những người trước đây phụ thuộc vào loại xe này phải tìm kiếm phương tiện di chuyển thay thế.

Điều đó đã mở ra cơ hội cho xe điện khi loại phương tiện này có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống thị trường và tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng hơn.

Việc sử dụng xe điện thuận tiện

Theo “Yihemei Shuoche”, xe máy điện rất dễ vận hành khi bất kỳ ai biết đi xe đạp đều có thể sử dụng thành thạo. Hơn nữa, giá chung trên thị trường của các mẫu xe máy điện ở Trung Quốc khá hợp lý, dao động từ 2.000 - 3.000 Nhân dân tệ (7,4 - 11,1 triệu VND).

Người bán hàng giới thiệu sản phẩm xe điện cho khách hàng. Ảnh: THX

Trong bối cảnh nhiều gia đình ở Trung Quốc không có đủ điều kiện để mua ô tô, xe máy điện đã trở thành phương tiện di chuyển tốt nhất khi đáp ứng đủ nhu cầu đi lại, mua sắm hoặc đưa đón con cái của người dân.

An ninh năng lượng

Tài khoản “Yihemei Shuoche” nhận xét, việc phát triển xe điện đã giúp giảm bớt sự phụ thuộc của Trung Quốc đối với dầu mỏ nhập khẩu từ nước ngoài. Đồng thời, điện là nguồn năng lượng có thể sản xuất nội địa. Người này sau đó trích dẫn số liệu báo cáo của Ủy ban Cải cách và phát triển Khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho hay, sản lượng điện tái tạo trong năm 2023 chiếm 1/3 tổng lượng điện tiêu thụ của nước này.

Nội dung bản báo cáo trên cho thấy nguồn cung ứng năng lượng cho xe máy điện ở Trung Quốc ổn định và bền vững, phù hợp với yêu cầu chiến lược năng lượng của quốc gia.

Người dân thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, tham gia giao thông với xe điện. Ảnh: ChinaNews

Tiềm năng phát triển

Trong lĩnh vực xe chạy bằng xăng, Trung Quốc có xuất phát điểm tương đối muộn và công nghệ khá lạc hậu. Do vậy, sự xuất hiện của xe điện đã mang đến cơ hội phát triển hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp xe hơi ở Trung Quốc.

Có 3 công nghệ cốt lõi của xe điện gồm pin, động cơ và hệ thống điều khiển điện tử. Về cơ bản, tất cả các quốc gia có chung xuất phát điểm nhưng Trung Quốc có lợi thế tuyệt đối trong lĩnh vực pin điện, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện của nước này.