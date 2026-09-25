Căn hộ studio - “gà đẻ trứng vàng” mới của nhà đầu tư

Trong một chuyến du lịch Bali, Mohammed, nhân viên ngành tài chính đang sống tại Dubai, tình cờ được chủ căn villa tiết lộ rằng doanh thu kinh doanh homestay cho thuê gấp ba lần khoản tiền thuê phải trả. Trở về Dubai, anh quyết định thử làm điều tương tự: thuê dài hạn một căn studio tại khu Jumeirah Village Circle với giá 61.000 dirham/năm rồi cho du khách thuê ngắn ngày. Vào mùa cao điểm, căn hộ mang về đều đặn 7.000 – 9.000 dirham/tháng, vượt xa chi phí ban đầu.

Mô hình homestay từ căn hộ studio mang lại tỷ suất sinh lời vượt trội tại các thành phố du lịch. Ảnh phối cảnh

Cách kiếm lời của Mohammed dựa trên quy luật quen thuộc: tại các thành phố du lịch, căn studio diện tích vừa đủ, giá thuê dễ tiếp cận luôn được ưa chuộng. Tệp khách chủ lực là du khách cá nhân và cặp đôi nghỉ dưỡng ngắn ngày, cần một chỗ nghỉ gọn gàng, tiện nghi, an ninh và gần điểm vui chơi.

Nắm bắt nhu cầu đó, tại tổ hợp căn hộ The Fest thuộc đại đô thị Charmora City (Nam Nha Trang), Sun Group dành tới 60% quỹ căn cho dòng studio - căn hộ có lợi thế thương mại dịch vụ, đồng thời dễ hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn của Airbnb hay Booking.

The Fest đón đầu phân khúc căn hộ lưu trú chuẩn quốc tế đang khan hiếm tại Nha Trang. Ảnh phối cảnh

Dữ liệu thống kê của chuyên trang phân tích thị trường lưu trú AirROI cho thấy, trên thị trường căn hộ cho thuê Nha Trang, các căn thuộc phân khúc trung bình ước tính thu về khoảng 11 triệu đồng/tháng, nhóm căn hộ có dịch vụ và tiện nghi vượt trội hơn có thể chạm tới 23 triệu đồng/tháng, cá biệt nhóm cao cấp nhất lên đến 44 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán của Sun Group, áp vào bài toán kinh tế, với giá vốn hơn 1,9 tỷ đồng sau chiết khấu, ở kịch bản thận trọng, căn studio đạt doanh thu khoảng 19 triệu đồng/tháng, thấp hơn ngưỡng của nhóm 25% căn tốt nhất. Sau khi trừ 30% chi phí vận hành, lợi nhuận ròng đạt khoảng 160 triệu đồng/năm, tương đương tỷ suất sinh lời 8,3%/năm. Ở kịch bản tích cực, nhờ view pháo hoa và dòng khách từ các sự kiện, show diễn tại Festival Island, nếu giả sử doanh thu đạt khoảng 32 triệu đồng/tháng, thì lợi nhuận ròng khoảng 268 triệu đồng/năm, tỷ suất gần 14%/năm và thời gian hoàn vốn khoảng 7 năm.

Căn hộ studio tại The Fest mang lại tỷ suất sinh lời hấp dẫn lên tới 14%/năm. Ảnh phối cảnh

Đánh giá về dòng sản phẩm này, ông Phạm Trung Hiếu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Four Homes Group cho rằng, các căn hộ The Fest “được tối ưu hóa để khai thác bất động sản dòng tiền, phù hợp làm căn hộ homestay hoặc cho mô hình Airbnb”.

The Fest và bộ sưu tập lợi thế khai thác thương mại “đặc quyền”

The Fest nằm tại Festival Island, phân khu đảo lễ hội rộng 116ha của Charmora City với bốn bề sông nước bao quanh, đồng thời sở hữu bộ sưu tập lợi thế nổi trội để kinh doanh lưu trú.

Lợi thế đầu tiên của căn studio nằm ở vị trí lõi đảo. Ngay dưới chân tòa nhà là tuyến phố ẩm thực 24/7 và chợ đêm VUI-Fest náo nhiệt, du khách chỉ cần xuống thang máy là có thể hòa vào nhịp sống sôi động cùng đầy đủ dịch vụ, ăn uống hay mua sắm.

Tiếp đến là tầm nhìn đẳng cấp. Các căn hộ hướng ra sông Quán Trường và mặt hồ nội khu, nơi hàng đêm sẽ là sân khấu rực rỡ sắc màu của các show diễn thực cảnh, Jetski, Flyboard và cũng là sàn diễn của những vũ hội pháo hoa đỉnh cao. Ban công studio vì thế trở thành khán đài Private với tầm view thưởng thức nghệ thuật hạng nhất.

Ban công căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện sân khấu pháo hoa và các show diễn thực cảnh. Ảnh phối cảnh

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp giúp The Fest tạo sức hút lớn với giới đầu tư. Ảnh phối cảnh

Khi Festival Island dần hoàn thiện và những đêm pháo hoa trở thành nhịp sống thường nhật của Nha Trang, mỗi căn studio The Fest được giới đầu tư nhận định sẽ cùng lúc là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách, và nơi đón chào “mùa lễ hội bội thu” của giới đầu tư.

(Nguồn: Sun Group)