Từ biển nhiệt đới đến núi mát lạnh - lợi thế ít quốc gia châu Á có được

Mở đầu bài viết One Country, Two Summers: Why Vietnam is Asia's Most Surprisingly Diverse Escape (tạm dịch: Một đất nước, hai mùa hè: Vì sao Việt Nam là điểm nghỉ dưỡng đa dạng đáng kinh ngạc của châu Á), tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) nhận định xu hướng du lịch mùa hè đang thay đổi nhanh chóng. Giá vé máy bay tăng, các điểm đến nổi tiếng ngày càng đông đúc, trong khi du khách lại muốn mỗi chuyến đi mang đến nhiều trải nghiệm hơn thay vì chỉ gói gọn trong một loại hình nghỉ dưỡng.

Phú Quốc không chỉ xoay quanh biển mà được mở rộng với nghỉ dưỡng cao cấp, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, giải trí… kéo dài từ sáng đến đêm.

Đó là lúc những quốc gia có khả năng kết hợp nhiều phong cách du lịch trong cùng một hành trình như Việt nam trở nên hấp dẫn hơn.

Điều tạo nên khác biệt của Việt Nam, theo tạp chí, không đơn thuần là sự phong phú về cảnh quan mà còn là khả năng kết nối những trải nghiệm tưởng như đối lập trong cùng một kỳ nghỉ.

"Việt Nam mang đến một điều ngày càng có giá trị: sự lựa chọn". Đó là nhận định được Travel + Leisure nhấn mạnh. Thay vì chỉ nghỉ biển hoặc chỉ khám phá núi rừng, du khách có thể tự thiết kế hành trình theo sở thích, kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, văn hóa và thiên nhiên mà không mất quá nhiều thời gian di chuyển.

Hòn Thơm được tạp chí đánh giá là "một trong những điểm đến vui chơi tích hợp tham vọng nhất của Việt Nam".

Theo tạp chí Mỹ, chính khả năng mang đến nhiều lựa chọn ấy đang trở thành lợi thế cạnh tranh ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam trên bản đồ nghỉ dưỡng châu Á.

Phú Quốc là ví dụ tiêu biểu. Nếu trước đây đảo Ngọc chủ yếu được biết đến với những bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, thì nay, theo Travel + Leisure, nơi đây "đang phát triển lớn mạnh hơn".

Sự chuyển mình của Phú Quốc không chỉ nằm ở những khu nghỉ dưỡng mới, mà ở cách hòn đảo mở rộng trải nghiệm cho du khách. Thay vì kết thúc sau một ngày tắm biển, hành trình tại đảo Ngọc giờ đây có thể tiếp nối bằng những không gian văn hóa, ẩm thực và giải trí về đêm.

Tạp chí dành nhiều dung lượng để nhắc đến Thị trấn Hoàng Hôn - khu phố ven biển mang cảm hứng Địa Trung Hải ở phía Nam đảo. Cầu Hôn, các tuyến phố đi bộ, chuỗi nhà hàng, quán cà phê cùng những show trình diễn đa phương tiện như Kiss of the Sea hay Symphony of the Sea tạo nên một nhịp sống mới khi mặt trời lặn. Theo Travel + Leisure, đó là lời giải cho bài toán mà nhiều điểm đến biển vẫn đang tìm kiếm: làm thế nào để du khách có thêm lý do ở lại sau hoàng hôn.

Không dừng ở đó, Hòn Thơm được tạp chí đánh giá là "một trong những điểm đến vui chơi tích hợp tham vọng nhất của Việt Nam". Sau hành trình trên tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới, du khách có thể tiếp tục khám phá công viên nước, các khu vui chơi, bãi biển và hệ thống nghỉ dưỡng ngay trên đảo. Theo Travel + Leisure, điều đáng chú ý là những sản phẩm mới không thay thế thiên nhiên, mà giúp du khách tận hưởng cảnh quan theo nhiều cách hơn và lưu trú lâu hơn.

Nếu Phú Quốc đại diện cho không gian nghỉ dưỡng biển đảo, thì các điểm đến trên núi lại mở ra một sắc thái hoàn toàn khác.

Các điểm đến miền núi của Việt Nam đang trở thành những hành trình kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa, giải trí và đời sống tâm linh.

Travel + Leisure cho rằng từ Sa Pa, Bà Nà Hills đến núi Bà Đen, các điểm đến miền núi của Việt Nam đang dần vượt khỏi vai trò là nơi ngắm cảnh đơn thuần để trở thành những hành trình kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa, giải trí và đời sống tâm linh.

Tại Fansipan, hành trình chinh phục "Nóc nhà Đông Dương" được nối dài bằng hệ thống công trình tâm linh, tạo nên không gian nơi "thiên nhiên, văn hóa và sự chiêm nghiệm gặp nhau", theo nhận định của tạp chí. Trong khi đó, Bà Nà Hills mang đến một thế giới giải trí giữa mây với Cầu Vàng, Làng Pháp cùng các hoạt động văn hóa và nghệ thuật. Còn núi Bà Đen gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và quần thể công trình Phật giáo quy mô lớn, trở thành nơi "cảnh quan thiên nhiên gặp gỡ di sản văn hóa".

Trong cùng một chuyến đi, du khách có thể tận hưởng biển xanh nhiệt đới, khám phá đỉnh núi mát lạnh, trải nghiệm văn hóa và tâm linh

Khép lại bài viết, Travel + Leisure cho rằng lợi thế lớn nhất của du lịch Việt Nam nằm ở "khả năng mang đến sự tương phản mà không phải đánh đổi". Trong cùng một chuyến đi, du khách có thể tận hưởng biển xanh nhiệt đới, khám phá những đỉnh núi mát lạnh, trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi, văn hóa và tâm linh mà không cần di chuyển qua nhiều quốc gia. Theo Travel + Leisure, trong bối cảnh du khách ngày càng đề cao tính linh hoạt và sự đa dạng, lợi thế lớn nhất của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên, mà ở khả năng mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm trong cùng một hành trình - điều hiếm có đối với một điểm đến ở châu Á.