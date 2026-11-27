Dù thị hiếu người tiêu dùng đang dịch chuyển sang SUV, crossover và xe điện đô thị, Toyota Vios vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B với 7.590 xe bán ra sau 10 tháng đầu năm 2026.

Vios giữ vững vị thế sedan đắt khách tại Việt Nam

Theo số liệu công bố, sau 10 tháng đầu năm 2026, Toyota Vios đạt doanh số 7.590 xe, bỏ xa mẫu xe đứng thứ hai trong nhóm sedan cỡ B. Kết quả này tạo ra khoảng cách đáng kể với các đối thủ, đồng thời cho thấy sức tiêu thụ bền bỉ của Vios trong phân khúc sedan cỡ B tại thị trường Việt Nam.

Toyota Vios là mẫu sedan ăn khách tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Không chỉ có lợi thế về doanh số cộng dồn, Vios còn liên tiếp dẫn dắt phân khúc trong ba tháng 8, 9 và 10/2026. Đây là dấu hiệu cho thấy mẫu sedan này vẫn có sức mua ổn định, thay vì chỉ tăng trưởng nhờ những thời điểm bán hàng thuận lợi.

Kết quả trên càng có ý nghĩa khi sedan ngày càng chịu sức ép từ SUV và crossover đô thị. Các mẫu xe gầm cao có thêm lợi thế về khoảng sáng gầm, không gian sử dụng và thiết kế phù hợp với thị hiếu hiện nay. Dù vậy, Vios vẫn giữ được vị thế nổi bật trong nhóm xe cùng tầm giá.

Khoang lái Toyota Vios được thiết kế theo hướng thực dụng, với các trang bị tiện nghi bố trí thuận tiện cho người sử dụng. Ảnh: TMV

Chị Trần Ngọc Mai, một chủ xe Vios, chia sẻ: “Tôi thích kiểu dáng sedan thanh lịch. Gia đình hay đi lại về quê giữa Hà Nội và Nam Định nên tôi đánh giá cao sự đầm chắc, ổn định của sedan trên đường trường so với xe gầm cao. Không gian bên trong Vios cũng rộng rãi hơn các mẫu SUV cùng tầm tiền”.

Những giá trị giữ chân người mua ở Vios

Sức hút của Toyota Vios đến từ khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Người mua xe lần đầu thường cân nhắc mẫu sedan này nhờ cách vận hành dễ làm quen. Các gia đình nhỏ sử dụng xe để đi làm, đưa đón con và di chuyển hằng ngày, trong khi khách hàng kinh doanh dịch vụ thường quan tâm đến độ bền, mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng.

Cả ba phiên bản Vios đều sử dụng động cơ xăng 1.5L Dual VVT-i, cho công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố của Toyota dao động 5,87-6,2 lít/100km tùy phiên bản, thuộc nhóm khá tiết kiệm trong phân khúc.

Hiển thị trên bảng đồng hồ, hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS) thuộc gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense hỗ trợ người lái nhận biết nguy cơ va chạm phía trước.

Về an toàn, tất cả phiên bản đều có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc cho tới 7 túi khí nhiều nhất phân khúc. Đặc biệt, phiên bản G CVT còn được trang bị gói Toyota Safety Sense với hai tính năng hỗ trợ người lái, gồm Cảnh báo tiền va chạm và Cảnh báo lệch làn đường.

Hàng ghế sau Toyota Vios có không gian rộng rãi, đáp ứng nhu cầu di chuyển của gia đình.

Không gian nội thất và trang bị trên Vios cũng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện đại. Với chiều dài cơ sở 2.550 mm cùng cách bố trí nội thất hợp lý, Toyota Vios mang đến không gian ngồi rộng rãi. Ghế bọc da thiết kế ôm người, kết hợp điều hòa tự động giúp cả người lái và hành khách thoải mái suốt hành trình.

Trên phiên bản G CVT có màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, giúp người lái dễ dàng sử dụng bản đồ hoặc giải trí qua hệ thống âm thanh 6 loa. Phiên bản này còn được trang bị đèn chiếu sáng LED dạng thấu kính.

Độ bền cũng là yếu tố góp phần tạo dựng niềm tin của khách hàng. Nhiều xe Vios tại thị trường trong nước đã sử dụng từ 10 đến 20 năm, đặc biệt là xe dịch vụ lăn bánh hàng trăm nghìn km nhưng vẫn vận hành ổn định. Theo hãng, các hạng mục sửa chữa chủ yếu liên quan đến việc thay thế phụ tùng hao mòn trong quá trình sử dụng.

“Tôi gần như không phải bận tâm đến việc bảo dưỡng vì đại lý luôn chủ động gọi nhắc lịch. Chi phí mỗi lần bảo dưỡng cũng khá thấp, chủ yếu là thay dầu, lọc dầu và kiểm tra lốp, phanh. Xe rất lành, bền và tiết kiệm. Tôi mua từ năm 2023 đến nay nhưng xe vẫn vận hành rất ổn định”, chị Mai chia sẻ thêm.

Bên cạnh thiết kế, vận hành và trang bị, giá bán từ 458 triệu đồng cũng giúp Vios dễ tiếp cận số đông khách hàng. Chi phí lăn bánh còn giảm đáng kể nhờ chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11/2026, tương đương 46-54 triệu đồng (tùy phiên bản) hoặc khách hàng có thể chọn gói vay lãi suất 0%/năm trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm trong 18 tháng tiếp theo.

Thạch Thảo