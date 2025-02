Chính xác

Vua Duy Tân là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Trung Kỳ, do chí sĩ Thái Phiên và Trần Cao Vân cầm đầu, năm 1916. Tuy nhiên, cuộc chiến thất bại do trước đó vài hôm, một người trong lực lượng nổi dậy làm lộ tin. Hoàng đế được xem trẻ người non dạ, bị nghĩa quân lôi kéo nên không bị kết án nhưng vẫn bị lưu đày sang đảo Réunion ở châu Phi, sau nhiều lần không chịu thỏa hiệp trước quân Pháp.