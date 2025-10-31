Thống kê cho thấy khoảng 30% người Việt Nam trưởng thành mắc rối loạn lipid máu2 - một trong những yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch do xơ vữa, gây nên những biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Trong bối cảnh đó, statin, thuốc ức chế tổng hợp cholesterol, đã được chứng minh giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong do tim mạch trên phổ rộng bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như rối loạn lipid máu, đái tháo đường típ 2 và các bệnh nhân đã có bệnh tim mạch do xơ vữa như bệnh động mạch vành mạn, hội chứng vành cấp, đột quỵ. Vì thế, statin, đặc biệt là statin hoạt lực cao đã trở thành điều trị nền tảng trong chiến lược kiểm soát rối loạn lipid máu và dự hậu tim mạch trên toàn thế giới.

Khẳng định tầm quan trọng mang tính cách mạng của nhóm thuốc này, PGS.TS.BS. Châu Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong lịch sử y khoa, nếu như Penicillin mở ra cuộc cách mạng đẩy lùi các bệnh lây nhiễm thì Statin chính là cuộc cách mạng thứ hai, góp phần đẩy lùi bệnh lý tim mạch do xơ vữa và cứu sống hàng triệu người kể từ khi được đưa vào sử dụng lâm sàng từ cuối những năm 1980.”

Trong các loại statin, Atorvastatin là một statin hoạt lực cao, đã đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ trong suốt 25 năm qua. Nhằm kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này, Viatris đã tổ chức chuỗi sự kiện khoa học để tri ân hành trình đồng hành cùng bệnh nhân, đồng thời tái khẳng định cam kết tiếp tục sát cánh cùng các chuyên gia y tế trong mục tiêu giảm gánh nặng bệnh tim mạch và nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Tiêu điểm của chuỗi hoạt động là hội nghị khoa học chuyên sâu với chủ đề "Atorvastatin: Hành Trình 25 Năm Vì Sức Khỏe Tim Mạch – Kế Thừa Hiện Tại, Vững Bước Tương Lai", được phối hợp tổ chức cùng Hội Tim Mạch Việt Nam. Sự kiện đã thu hút hơn 400 chuyên gia y tế hàng đầu trong các lĩnh vực tim mạch, nội tiết, đột quỵ và thận học khu vực miền Nam tham dự. Tại đây, các chuyên gia đã cùng nhau nhìn lại vai trò của Atorvastatin trong hành trình bảo vệ bệnh nhân từ tiên phát đến thứ phát.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS.BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Phân Hội Xơ Vữa Động Mạch Việt Nam, cho biết: “Với nhiều chứng cứ lâm sàng, Atorvastatin đã chứng minh hiệu quả trong dự phòng biến cố tim mạch trên nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau và luôn đồng hành với công việc bảo vệ sức khoẻ tim mạch cho cộng đồng”.

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, Viatris còn tiếp tục lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng. Cụ thể, công ty đã tổ chức chương trình hội thảo “Đừng bỏ lỡ phút giây quý giá” cho toàn thể nhân viên nhân Ngày Tim Mạch Thế Giới, đồng thời tài trợ giải chạy bộ “25 Năm Vững Bước - Vì Một Thế Kỷ Nâng Tầm Bảo Vệ Tim Mạch Việt” do Ban Dự Án Cộng Đồng Việt Nam tổ chức. Các hoạt động này nhằm đề cao tầm quan trọng của việc phòng ngừa và giáo dục sức khỏe cho người dân, qua đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc tim mạch dự phòng bền vững.

“Viatris tự hào là một trong những đơn vị tiên phong mang statin chất lượng cao đến với bệnh nhân Việt Nam suốt 25 năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chuyên gia y tế trong việc nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tim mạch trong cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.”, Bà Radhika Bhalla, Tổng Giám đốc Viatris Việt Nam và Các Thị Trường Liên Minh Châu Á, chia sẻ thêm về mục tiêu và định hướng phát triển của công ty.

Với chuyên môn khoa học sâu rộng, danh mục thuốc đa dạng và chuỗi cung ứng rộng khắp toàn cầu, Viatris tự tin sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận y tế cho bệnh nhân, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch nói riêng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm nói chung tại Việt Nam.

Viatris Inc (Nasdaq: VTRS) là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu có vị thế độc đáo để thu hẹp khoảng cách truyền thống giữa thuốc biệt dược gốc và generic, kết hợp ưu thế của cả hai để đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Với sứ mệnh giúp cho người dân trên toàn thế giới sống khỏe mạnh hơn ở mọi giai đoạn cuộc đời, chúng tôi mang lại khả năng tiếp cận trên quy mô lớn, hiện đang cung cấp các loại thuốc chất lượng cao cho khoảng 1 tỷ bệnh nhân trên khắp thế giới hàng năm, hiện diện ở mọi khoảnh khắc của cuộc sống từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, từ các bệnh lý cấp tính đến mãn tính. Tại Viatris, khái niệm tiếp cận mang một ý nghĩa sâu sắc, với danh mục thuốc đặc biệt phong phú đa dạng và chuỗi cung ứng toàn cầu có một không hai có thể tiếp cận nhiều bệnh nhân hơn bất cứ nơi đâu và khi nào họ cần, cùng với chuyên môn khoa học sâu rộng để giải quyết một số thách thức sức khỏe tồn đọng lâu dài nhất trên thế giới. Chúng tôi có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, với các trung tâm toàn tại Pittsburgh, Thượng Hải và Hyderabad, Ấn Độ. Tìm hiểu thêm tại viatris.com và investor.viatris.com, và kết nối với chúng tôi trên LinkedIn, Instagram, YouTube và X (trước đây là Twitter).

(Theo Tiền phong)