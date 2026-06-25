Ngay sau khi hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Thám tử Kiên 2, đạo diễn Victor Vũ cùng ê-kíp chính thức khởi động dự án điện ảnh mới mang tên Chiến bào, lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam.

Ê-kíp cùng đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa dâng hương tại di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hoá. Ảnh: NSX

2028 là năm kỷ niệm 610 năm ngày khởi nghĩa Lam Sơn, chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, mở ra một kỷ nguyên mới dưới triều Hậu Lê trong lịch sử Đại Việt. Lấy bối cảnh từ giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa, Chiến bào kể về hành trình của Lê Lợi khi còn là chàng trai xứ Thanh mang trong mình nỗi đau mất nước và khát vọng giành lại tự do cho dân tộc. Từ Hội thề Lũng Nhai với 19 vị hào kiệt ban đầu, ngọn lửa khởi nghĩa dần lan rộng, quy tụ sức mạnh của muôn dân, tạo nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam.

Trước thềm buổi giới thiệu dự án tại Thanh Hóa – vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – đạo diễn Victor Vũ chia sẻ: "Là một người làm phim, mỗi khi đứng trước lịch sử Việt Nam, tôi luôn cảm thấy mình rất nhỏ bé. 4000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông chứa đựng biết bao chiến công, hy sinh và những con người kiệt xuất mà đôi khi tôi tự hỏi liệu điện ảnh có thể nào diễn tả được hết sự vĩ đại ấy hay không.

Khởi nghĩa Lam Sơn là một chương sử như vậy. Đó không chỉ là câu chuyện của những trận đánh mà còn là câu chuyện về lòng yêu nước, về khát vọng tự do và ý chí không khuất phục của biết bao con người đã cùng nhau đi qua 10 năm gian khổ để giành lại non sông. Một câu chuyện đầy cảm xúc, xứng đáng được kể lại cho thế hệ tiếp nối.

Vì vậy, thay vì chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ và e dè trước lịch sử, hôm nay chúng tôi mạnh dạn ngỏ lời với cha ông, với những vị anh hùng đã làm nên lịch sử ấy, xin được kính cẩn nhắc lại một câu chuyện đặc biệt về các ngài – những bậc anh hùng đã làm nên những trang sử vẻ vang của non sông đất nước bằng ngôn ngữ điện ảnh của thời đại hôm nay. Chúng tôi hiểu rằng không bộ phim nào có thể bao quát hết sự vĩ đại của quá khứ nhưng sẽ cố gắng bằng tất cả sự kính trọng, lòng biết ơn và trách nhiệm của những người kể chuyện.

Nếu nhận được sự đồng cảm và chấp thuận từ lịch sử, từ quê hương Lam Sơn và từ khán giả Việt Nam, đó sẽ là động lực lớn nhất để chúng tôi bước tiếp trên hành trình thực hiện bộ phim Chiến bào".

Victor Vũ cùng vợ - diễn viên, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp tại lễ công bố dự án. Ảnh: NSX

Đồng hành cùng Victor Vũ trong dự án lần này là những cộng sự giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực điện ảnh, gồm vợ anh - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp đạo diễn hình ảnh Dominic Pereira, giám đốc mỹ thuật Ghia Ci Fam, biên kịch ToTo Chan và Kim Li Bắc, cố vấn văn hoá lịch sử GS.TSKH Trần Ngọc Thêm.

Tại buổi ra mắt giới thiệu dự án điện ảnh Chiến bào diễn ra tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hoá, đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cùng ê-kíp đã dâng hương tại đền thờ vua Lê Thái Tổ và các vị vua thời Hậu Lê. Tại đây, ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chia sẻ: “Dự án Chiến bào sẽ là một cú hích cho rất nhiều những dự án nữa để chúng ta phát huy công tác phản ánh lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, trong đó có mảnh đất Lam Kinh địa linh nhân kiệt này".

Đạo diễn Victor Vũ cũng tiết lộ: “So với các phim có bối cảnh cổ trang khác tôi từng thực hiện như phim dã sử Thiên mệnh anh hùng, trinh thám cổ trang như 2 phần Thám tử Kiên, Chiến bào là một phim thuộc thể loại sử thi - lịch sử. Đối với Chiến bào, tôi và ê-kíp không nhắm đến mục tiêu hoành tráng hay vẻ đẹp bề ngoài mà khai thác và thể hiện sự khốc liệt của cuộc chiến, diễn ra trong một giai đoạn đen tối của lịch sử nước nhà. Đây là câu chuyện của những người bình thường làm nên điều phi thường rồi từ đó trở thành những vị anh hùng lớn của dân tộc, đem lại tự do và hoà bình cho đất nước".

Dự án hiện đang trong giai đoạn tiền kỳ và dự kiến sẽ ra mắt năm 2028.