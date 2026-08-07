Đây là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được Victoria Healthcare duy trì thường niên trong nhiều năm qua, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng bằng chính chuyên môn y khoa và tinh thần sẻ chia.

Đoàn tham gia khám thiện nguyện Phòng khám Victoria Healthcare. Ảnh: Victoria Healthcare

Victoria Healthcare - Lan tỏa giá trị chuyên môn đến cộng đồng

Đối với Victoria Healthcare, chăm sóc sức khỏe không chỉ diễn ra trong phạm vi phòng khám mà còn được mở rộng đến cộng đồng, đặc biệt tại những địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.

Thông qua các chương trình thiện nguyện, Victoria Healthcare mong muốn góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng ngừa bệnh tật.

Trong chương trình lần này, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của Victoria Healthcare đã trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân xã Tiên Thủy. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, chuyên môn và trang thiết bị, chương trình được triển khai bài bản nhằm mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu ngay tại địa phương.

Bác sĩ thăm khám cho người dân địa phương. Ảnh: Victoria Healthcare

Người dân được thực hiện nhiều hạng mục khám như đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, điện tim, siêu âm bụng và khám tổng quát. Thông qua quá trình thăm khám, các bác sĩ sàng lọc, phát hiện và tư vấn những bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, bệnh lý cơ xương khớp, rối loạn tiêu hóa cũng như nhiều vấn đề sức khỏe phổ biến ở người lớn tuổi.

Thành viên đoàn thiện nguyện và người dân địa phương. Ảnh: Victoria Healthcare

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám và cấp phát thuốc, chương trình còn giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân thông qua tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Mỗi người dân đều được hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách, tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp và cách theo dõi sức khỏe định kỳ. Đối với những trường hợp mắc bệnh mạn tính hoặc có nguy cơ cao, bác sĩ cũng đưa ra các khuyến nghị tái khám và quản lý bệnh nhằm hạn chế biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông qua những buổi thăm khám và trò chuyện trực tiếp, Victoria Healthcare mong muốn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng. Việc phát hiện sớm các bệnh lý mạn tính và được tư vấn kịp thời sẽ giúp người dân chủ động điều chỉnh lối sống, theo dõi sức khỏe định kỳ và nâng cao hiệu quả phòng ngừa bệnh tật.

Intershop - Đối tác nhiều năm đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện

Đội ngũ nhân viên Công ty Intershop và Phòng khám Victoria Healthcare. Ảnh: Victoria Healthcare

Để chương trình được triển khai hiệu quả, Victoria Healthcare trân trọng sự đồng hành của Intershop - đối tác đã nhiều năm hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện của hệ thống.

Không chỉ tài trợ thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Intershop còn phối hợp cùng đội ngũ y tế trong công tác chuẩn bị, phân phối thuốc và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng cách. Sự đồng hành bền bỉ của Intershop đã góp phần giúp các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng được duy trì và lan tỏa đến nhiều địa phương hơn.

Đội ngũ nhân viên Công ty Intershop. Ảnh: Victoria Healthcare

Victoria Healthcare gửi lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban nhân dân xã Tiên Thủy cùng chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ công tác kết nối, tổ chức và phối hợp trong suốt quá trình triển khai chương trình. Sự hỗ trợ của địa phương góp phần giúp hoạt động diễn ra an toàn, khoa học và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận lợi.

Trong thời gian tới, Victoria Healthcare sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng hơn nữa, với mong muốn mang chuyên môn y khoa đến gần người dân và góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và phát triển bền vững. Victoria Healthcare tin rằng những giá trị bền vững luôn được tạo nên từ sự chung tay của các tổ chức, đối tác và địa phương, để mỗi chương trình hôm nay không chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

(Nguồn: Victoria Healthcare)