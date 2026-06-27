Video bàn thắng Ai Cập 1-1 Iran (nguồn: VTV):

Ai Cập bước vào trận đấu này với tâm lý thoải mái khi đã chắc chắn lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026. Trong khi đó, Iran dành hơn 90 phút để nuôi hy vọng đi tiếp cùng đối thủ.

Mahmoud Saber đưa "Những Pharaoh" vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 với cú dứt điểm xuyên qua hai chân thủ môn Alireza Beiranvand.

Tuy nhiên, Iran không hề gục ngã sau bàn thua sớm và chỉ hơn 5 phút sau đã có cơ hội vàng để gỡ hòa khi Mehdi Taremi mang về một quả phạt đền. Dẫu vậy, chính tiền đạo này lại không thể đánh bại thủ môn đối phương từ chấm 11 m.

Dẫu sao, điều đó cũng không khiến Iran phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ 135 giây sau, cú sút của Milad Mohammadi bị thủ môn cản phá nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Ramin Rezaeian, và hậu vệ này dễ dàng đá bồi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Phần lớn thời gian còn lại của trận đấu diễn ra khá giằng co và ít cơ hội đáng kể. Chỉ đến khoảng 10 phút cuối, Iran mới tạo ra sức ép dữ dội. Taremi dứt điểm trúng xà ngang, trước khi Shoja Khalilzadeh tưởng như đã ghi bàn sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, VAR xác định lỗi việt vị rất sít sao khiến bàn thắng không được công nhận. Chưa dừng lại ở đó, Saeid Ezatolahi còn đánh đầu đưa bóng dội xà ngang trong những phút cuối, khép lại một trận đấu đầy tiếc nuối cho đại diện châu Á.

Với kết quả này, Ai Cập sẽ gặp Australia ở vòng 1/16 trên sân Dallas, trong khi Iran phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để biết có lọt vào nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Bàn thắng:

Ai Cập: Saber 5'.

Iran: Rezaeian 14'.

Đội hình xuất phát:

Ai Cập (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Abdelmonen, Rabia, Fatouh; Ashour, Lashin; Zico, Saber, Trezeguet; Salah.

Iran (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Kanani, Khalilzadeh, Nemati; Mohammadi, Ghoddos, Ghorbani, Ezatolahi; Mohebi, Taremi.