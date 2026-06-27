Bàn thắng:
Ai Cập: Saber 5'.
Iran: Rezaeian 14'.
Đội hình xuất phát:
Ai Cập (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Abdelmonen, Rabia, Fatouh; Ashour, Lashin; Zico, Saber, Trezeguet; Salah.
Iran (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Kanani, Khalilzadeh, Nemati; Mohammadi, Ghoddos, Ghorbani, Ezatolahi; Mohebi, Taremi.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ai Cập vs Iran:
90'+9
Hết giờ! Ai Cập 1-1 Iran!
Ai Cập đã có vé. Iran phải chờ diễn biến các bảng khác để biết cơ hội vào vòng 1/16.
90'+8
Không vào! Trong pha phạt góc, Saeid Ezatolahi bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang Ai Cập.
90'+6
Sau khi VAR can thiệp, trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.
90'+4
Trong tình huống đá phạt, khung thành Ai Cập hỗn loạn, Shoja Khalilzadeh nhanh chân tung cú sút làm tung lưới đối phương.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
89'
Saeid Ezatolahi đánh đầu đập xà ngang Ai Cập trong pha phạt góc. Tuy nhiên, cầu thủ Iran bị thổi phạt.
84'
Lasheen dứt điểm không thành công. Ai Cập đang thiếu chính xác.
82'
Trận đấu đang trải qua những phút gián đoạn.
76'
Iran có cơ hội khi Ghorbani tung cú sút xa, bóng tìm đến một cầu thủ Ai Cập.
71'
Trận đấu có 66.925 khán giả.
69'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
68'
Nguy hiểm! Marmoush xử lý ấn tượng tung cú sút căng, bóng một lần nữa bật hậu vệ Iran.
65'
Lasheen nỗ lực cứu bóng vào vòng 5m50, nhưng hậu vệ Iran kịp phá ra ngoài.
62'
Zizo tung cú sút nhanh khi bóng bật ra, nhưng không vượt qua hậu vệ Iran.
57'
Mohamed Salah rời sân nhường chỗ cho Zizo. Ai Cập sớm có toan tính cho vòng 1/16.
53'
Cơ hội! Salah băng xuống sát biên ngang rồi trả về cho Trezeguet dứt điểm, nhưng hậu vệ Iran kịp can thiệp khiến bóng đi chệch khung thành.
50'
Cơ hội! Trezeguet thực hiện cú đá rất nhanh, nhưng thủ môn Beiranvand đổ người bắt gọn bóng.
47'
Nguy hiểm! Ghoddos băng lên rất nhanh bên cánh phải rồi tạt ngang làm chao đảo hàng thủ Ai Cập. Bóng được triển khai để Ezatolahi dứt điểm trên vạch 16m50 đi vọt xà ngang.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Marmoush đã vào sân.
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Ai Cập 1-1 Iran!
45'+2
Nguy hiểm! Sau quả tạt từ cánh trái, thủ môn Ai Cập băng ra không hợp lý, Khalilzadeh bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
43'
Hai đội có những pha va chạm mạnh khiến trọng tài Szymon Marciniak có nhiều việc phải làm.
40'
Saber dứt điểm nhưng không chính xác.
37'
Với diễn biến hiện tại của bảng G, Iran buộc phải đẩy đội hình lên cao.
33'
Cơ hội! Rezaeian tung cú đá ở rìa vòng cấm trong tình huống khó, bóng đi quá cao so với khung thành Ai Cập.
30'
Trezeguet đột phá trước vòng cấm rồi tung cú sút má trong chân phải, nhưng bóng đi thẳng vào tay thủ môn Beiranvand.
28'
Ai Cập kiểm soát bóng 68%.
24'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
22'
Pha phạt góc của Ai Cập không gây khó khăn cho Iran.
18'
Ai Cập lên bóng không thành công. Với việc đã có vé vòng 1/16, Salah và các đồng đội có lý do để không phải vội vàng.
14'
Bàn thắng! 1-1 cho Iran (Ramin Rezaeian)! Sau pha phối hợp bên cánh trái, Mohammadi xử lý kỹ thuật tung cú đá về cột xa, Shobeir bay người cản phá xuất sắc, Rezaeian băng vào đá bồi góc hẹp thành công.
11'
Không vào! Trên chấm phạt đền, Taremi thực hiện cú cứa lòng chân phải quá hiền, thủ môn Shobeir đổ người cản phá thành công.
10'
Phạt đền! Abdelmonem phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho Iran hưởng phạt 11 mét.
5'
Bàn thắng! 1-0 cho Ai Cập (Mahmoud Saber)! Salah xâm nhập vòng cấm thực hiện đường kiến tạo, thủ môn Beiranvand bay người cản phá, để Saber có cơ hội tung cú đá thành bàn.
3'
Ai Cập nhập cuộc với sự chủ động về cầm bóng và đội hình dâng cao. Iran chấp nhận đá thấp chờ cơ hội phản công.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Ai Cập bước vào trận khi đã chính thức giành vé vòng 1/16 nhờ diễn biến các bảng đấu trước đó.
Đội hình xuất phát của Iran
Đội hình xuất phát của Ai Cập
Thông tin trận đấu
- Ai Cập và Iran sẽ đối đầu nhau lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup. Lần duy nhất hai đội gặp nhau diễn ra tại giải LG Cup vào tháng 6/2000 ở Tehran, hòa 1-1 trước khi Ai Cập thắng 8-7 trên chấm luân lưu. Khi đó, HLV trưởng hiện tại của Ai Cập Hossam Hassan là người mở tỷ số, còn chân sút vĩ đại nhất lịch sử Iran Ali Daei ghi bàn gỡ hòa.
- Iran bất bại trong cả 3 lần chạm trán các đại diện châu Phi tại World Cup: thắng Maroc 1-0 năm 2018, hòa Angola 1-1 năm 2006 và hòa Nigeria 0-0 năm 2014.
- Chiến thắng trước New Zealand ở lượt trận thứ 2 là chiến thắng đầu tiên của Ai Cập trong lịch sử World Cup, sau 9 trận (thắng 1, hòa 3, thua 5). Tuy nhiên, Ai Cập đều thua ở lượt trận cuối vòng bảng trong hai lần dự World Cup gần nhất: 0-1 trước Anh năm 1990 và 1-2 trước Saudi Arabia năm 2018.
- Iran mới chỉ giành 3 chiến thắng sau 20 trận tại World Cup (hòa 6, thua 11) và có tới 9 trận không ghi bàn (45%). Trong số các đội tuyển đã chơi ít nhất 20 trận tại World Cup trước lượt đấu thứ 3, chỉ Saudi Arabia (52%, 11/21 trận) và Tunisia (50%, 10/20 trận) có tỷ lệ tịt ngòi cao hơn Iran.
- Ở chiến thắng trước New Zealand, Ai Cập lập hàng loạt thông số tốt nhất của mình tại World Cup kể từ năm 1990: 19 cú sút, 7 lần trúng đích, 36 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và tỷ lệ kiểm soát bóng 55,6%. Ngoài ra, 460 đường chuyền thành công của họ nhiều hơn hơn 100 đường chuyền so với bất kỳ trận World Cup nào trước đó kể từ năm 1990 (kỷ lục cũ là 342 đường chuyền trước Nga năm 2018).
- Trong 4 đội của bảng G tại World Cup lần này, Iran đứng cuối về số cú sút trúng đích (7), chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG - 2,1) và tổng số cú sút (24) sau hai lượt trận. Đồng thời, họ cũng là đội phải chịu nhiều cú sút nhất (37) và nhiều cú sút trúng đích nhất (15).
- Tiền vệ Marwan Attia của Ai Cập thực hiện thành công 82 đường chuyền trước New Zealand, nhiều nhất từ trước đến nay của một cầu thủ Ai Cập trong một trận World Cup kể từ khi dữ liệu Opta được ghi nhận. Anh cũng giành lại quyền kiểm soát bóng 9 lần, trở thành cầu thủ châu Phi thứ hai kể từ năm 1966 đạt đồng thời cả hai cột mốc này trong một trận World Cup, sau Emmanuel Kunde của Cameroon trước Anh năm 1990.
- Trong trận hòa 0-0 với Bỉ ở lượt hai, Iran sử dụng đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình cao nhất lịch sử World Cup: 32 tuổi và 181 ngày. Đây cũng là đội tuyển đầu tiên tung ra sân cùng lúc 3 cầu thủ từ 36 tuổi trở lên trong đội hình xuất phát gồm Shoja Khalilzadeh (37 tuổi), Ramin Rezaeian (36 tuổi) và Ehsan Hajisafi (36 tuổi).
- Mohamed Salah đã tham gia trực tiếp vào 5 bàn thắng của Ai Cập tại World Cup (3 bàn, 2 kiến tạo). Trong lịch sử các cầu thủ châu Phi, chỉ có Roger Milla (6 lần tham gia bàn thắng: 5 bàn, 1 kiến tạo) và Asamoah Gyan (9 lần: 6 bàn, 3 kiến tạo) sở hữu thành tích tốt hơn.
- Salah đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 4 lần ra sân tại World Cup cho Ai Cập. Cầu thủ gần nhất góp dấu giày vào ít nhất một bàn thắng trong cả 5 trận World Cup đầu tiên của mình là James Rodriguez của Colombia tại World Cup 2014.