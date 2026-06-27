- Ai Cập và Iran sẽ đối đầu nhau lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup. Lần duy nhất hai đội gặp nhau diễn ra tại giải LG Cup vào tháng 6/2000 ở Tehran, hòa 1-1 trước khi Ai Cập thắng 8-7 trên chấm luân lưu. Khi đó, HLV trưởng hiện tại của Ai Cập Hossam Hassan là người mở tỷ số, còn chân sút vĩ đại nhất lịch sử Iran Ali Daei ghi bàn gỡ hòa.

- Iran bất bại trong cả 3 lần chạm trán các đại diện châu Phi tại World Cup: thắng Maroc 1-0 năm 2018, hòa Angola 1-1 năm 2006 và hòa Nigeria 0-0 năm 2014.

- Chiến thắng trước New Zealand ở lượt trận thứ 2 là chiến thắng đầu tiên của Ai Cập trong lịch sử World Cup, sau 9 trận (thắng 1, hòa 3, thua 5). Tuy nhiên, Ai Cập đều thua ở lượt trận cuối vòng bảng trong hai lần dự World Cup gần nhất: 0-1 trước Anh năm 1990 và 1-2 trước Saudi Arabia năm 2018.

- Iran mới chỉ giành 3 chiến thắng sau 20 trận tại World Cup (hòa 6, thua 11) và có tới 9 trận không ghi bàn (45%). Trong số các đội tuyển đã chơi ít nhất 20 trận tại World Cup trước lượt đấu thứ 3, chỉ Saudi Arabia (52%, 11/21 trận) và Tunisia (50%, 10/20 trận) có tỷ lệ tịt ngòi cao hơn Iran.

- Ở chiến thắng trước New Zealand, Ai Cập lập hàng loạt thông số tốt nhất của mình tại World Cup kể từ năm 1990: 19 cú sút, 7 lần trúng đích, 36 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và tỷ lệ kiểm soát bóng 55,6%. Ngoài ra, 460 đường chuyền thành công của họ nhiều hơn hơn 100 đường chuyền so với bất kỳ trận World Cup nào trước đó kể từ năm 1990 (kỷ lục cũ là 342 đường chuyền trước Nga năm 2018).

- Trong 4 đội của bảng G tại World Cup lần này, Iran đứng cuối về số cú sút trúng đích (7), chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG - 2,1) và tổng số cú sút (24) sau hai lượt trận. Đồng thời, họ cũng là đội phải chịu nhiều cú sút nhất (37) và nhiều cú sút trúng đích nhất (15).

- Tiền vệ Marwan Attia của Ai Cập thực hiện thành công 82 đường chuyền trước New Zealand, nhiều nhất từ trước đến nay của một cầu thủ Ai Cập trong một trận World Cup kể từ khi dữ liệu Opta được ghi nhận. Anh cũng giành lại quyền kiểm soát bóng 9 lần, trở thành cầu thủ châu Phi thứ hai kể từ năm 1966 đạt đồng thời cả hai cột mốc này trong một trận World Cup, sau Emmanuel Kunde của Cameroon trước Anh năm 1990.

- Trong trận hòa 0-0 với Bỉ ở lượt hai, Iran sử dụng đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình cao nhất lịch sử World Cup: 32 tuổi và 181 ngày. Đây cũng là đội tuyển đầu tiên tung ra sân cùng lúc 3 cầu thủ từ 36 tuổi trở lên trong đội hình xuất phát gồm Shoja Khalilzadeh (37 tuổi), Ramin Rezaeian (36 tuổi) và Ehsan Hajisafi (36 tuổi).

- Mohamed Salah đã tham gia trực tiếp vào 5 bàn thắng của Ai Cập tại World Cup (3 bàn, 2 kiến tạo). Trong lịch sử các cầu thủ châu Phi, chỉ có Roger Milla (6 lần tham gia bàn thắng: 5 bàn, 1 kiến tạo) và Asamoah Gyan (9 lần: 6 bàn, 3 kiến tạo) sở hữu thành tích tốt hơn.

- Salah đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 4 lần ra sân tại World Cup cho Ai Cập. Cầu thủ gần nhất góp dấu giày vào ít nhất một bàn thắng trong cả 5 trận World Cup đầu tiên của mình là James Rodriguez của Colombia tại World Cup 2014.