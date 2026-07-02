Video bàn thắng Bỉ 3-2 Senegal (nguồn: VTV)

Bị dẫn trước tới hai bàn và đứng bên bờ vực bị loại, tuyển Bỉ vẫn tạo nên một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất World Cup 2026 khi đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút nghẹt thở để giành vé vào vòng 1/8.

Senegal chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian, vươn lên dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Habib Diarra và Ismaila Sarr, người cân bằng kỷ lục 4 bàn trong một kỳ World Cup của huyền thoại Roger Milla.

Tuy nhiên, những điều chỉnh của HLV Rudi Garcia đã thay đổi cục diện. Romelu Lukaku, vào sân từ ghế dự bị, thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số trước khi Youri Tielemans đánh đầu gỡ hòa ở cuối thời gian thi đấu chính thức.

Khi trận đấu tưởng như sẽ phải phân định bằng loạt luân lưu, VAR xác định Lamine Camara phạm lỗi với Tielemans trong vòng cấm.

Chính tiền vệ đội trưởng của Bỉ bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền quyết định ở phút 125, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục để đưa “Quỷ đỏ” tiến vào vòng 1/8, còn Senegal ngậm ngùi dừng bước sau một trận đấu đầy tiếc nuối.

Bàn thắng:

Bỉ: Lukaku 86', Tielemans 89', 120'+5/phạt đền.

Senegal: Diarra 25', Sarr 51'.

Đội hình xuất phát:

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Senegal (4-3-3): Diaw; Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Sarr, Mane.