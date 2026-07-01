Người kế thừa Griezmann

Khi Antoine Griezmann bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển Pháp vào năm 2024 mà không hề báo trước, vị trí số 10 của “Les Bleus” bỗng trở nên trống vắng.

Không nhiều người có thể hình dung rằng chỉ 2 năm sau, Michael Olise tiếp quản vai trò ấy theo cách rực rỡ đến vậy.

Olise như nhảy múa với bóng. Ảnh: FFF

Giờ đây, không còn ai nhắc đến Griezmann ở thì hiện tại nữa (dù anh sẽ mãi được nhớ đến với kỳ World Cup 2018 xuất sắc), bởi cầu thủ của Bayern Munich đang vượt xa mọi kỳ vọng.

Màn trình diễn của Olise trước Thụy Điển thực sự là một bữa tiệc bóng đá, ngay cả khi hai đội phải đá với tốc độ chậm vì thời tiết nóng đến khó chịu.

Dù Pháp khởi đầu khá chệch choạc, tiền vệ tấn công 24 tuổi đã đứng ra gánh vác trách nhiệm và tạo nên một khoảnh khắc suýt đi vào lịch sử như một trong những bàn thắng đẹp nhất các kỳ World Cup.

Cú ngả bàn đèn ngoạn mục, được thực hiện với động tác như bước ra từ trò chơi điện tử và sự mềm dẻo của một vũ công, là minh chứng cho thấy đây là một tài năng đặc biệt, một “người được chọn”, mẫu cầu thủ khiến hàng triệu người sẵn sàng ngồi trước màn hình chỉ để thưởng thức tài năng của anh.

Rất tiếc là bóng tìm đến cột dọc. Trước đó, cột dọc cũng cứu thua cho Thụy Điển một bàn thua.

Sang hiệp 2, Olise tiếp tục trình diễn như trên sân khấu nhạc kịch, với việc kiến tạo 2 bàn thắng, trong đó có đường chuyền không tưởng dành cho Kylian Mbappe, khiến cả sân vận động phải đứng dậy tán thưởng.

Đường chuyền của Olise cho Mbappe ghi bàn khiến cả sân đứng dậy. Ảnh: FFF

Pha bóng đẳng cấp ấy, bài học mẫu mực về cách kết hợp kỹ thuật với cảm quan thời điểm, giúp Mbappe có cú đúp thứ 3 tại giải và bám sát Lionel Messi trong bảng xếp hạng chân sút mọi thời đại của World Cup (18 và 19 bàn).

Thủ lĩnh của Pháp

Theo Opta, Olise thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến (11) hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại World Cup 2026.

Đồng thời, tổng số 11 đường chuyền của anh cũng là con số cao nhất của một cầu thủ trong một kỳ World Cup kể từ trường hợp Xavi lên ngôi cùng Tây Ban Nha năm 2010 (12). Olise vẫn còn những trận đấu phía trước để thiết lập kỷ lục mới.

Không dừng lại, cú đúp kiến tạo trước Thụy Điển đã đưa Olise đi vào lịch sử. Với 5 đường chuyền thành bàn từ đầu giải, anh trở thành cầu thủ Pháp có nhiều kiến tạo nhất một kỳ World Cup.

Kỷ lục cũ được chia sẻ bởi Griezmann (2022), Youri Djorkaeff (1998), Dominique Rocheteau (1986), Jean Tigana (1982).

Olise từng tỏa sáng tại Thế vận hội Mùa hè 2024, chỉ hai tháng trước khi Griezmann quyết định giã từ đội tuyển quốc gia.

Khi đó, HLV Didier Deschamps đã “bỏ quên” anh ở kỳ EURO gần nhất vì Olise chưa có danh tiếng quốc tế như hiện nay. Thời điểm ấy, anh vẫn còn khoác áo Crystal Palace.

Cú ngả bàn đèn đầy nghệ thuật của Olise. Ảnh: FFF

Sau đó, Bayern Munich đã vượt lên trước hàng loạt ông lớn châu Âu để chi 55 triệu euro chiêu mộ anh. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng lạm phát, khoản phí ấy giờ đây có thể xem là một món hời.

Gần đây, có tin Real Madrid sẵn sàng trả cho đội chủ sân Allianz Arena 150 triệu euro để trao Olise vào hệ thống chiến thuật của Jose Mourinho.

Olise chính là người kế thừa xứng đáng của Griezmann, người từng đưa tuyển Pháp đến ngôi sao World Cup thứ 2 vào năm 2018.

Pháp chưa bao giờ sở hữu nhiều tài năng tấn công đến thế. Việc Rayan Cherki còn không có suất đá chính, hay Desire Doue và Barcola luân phiên để hợp thành bộ tứ với Mbappe, Olise và Ousmane Dembele, đủ nói lên sự vượt trội của đội bóng áo lam tại Bắc Mỹ.

Đội bóng của Deschamps đang băng băng tiến về phía trước với tốc độ của một cỗ máy hoàn hảo, được dẫn dắt bởi những “cơn lốc” trên hàng công. Ở đó, họ có một Olise dường như không có bất kỳ giới hạn nào.

(Nguồn: VTV)