Video: Tasnim News/Các cơ quan an ninh Iran

Đoạn video do các cơ quan an ninh Iran chia sẻ rạng sáng 16/6 cho thấy cảnh nhiều đặc vụ nước này tiến vào một xưởng sản xuất UAV bí mật, do Israel xây dựng trong khu vực Shahr-e Rey, phía nam thủ đô Tehran.

Một căn phòng đặt máy in 3D để chế tạo UAV. Ảnh: Tehran FarsNews

“Đây là tòa nhà 3 tầng được mật vụ Israel sử dụng để lắp ráp và cất giữ các UAV, nhằm phục vụ cho những hoạt động khủng bố. Đặc nhiệm Iran cũng tìm thấy nhiều quả bom tự chế và hơn 200kg thuốc nổ tại đó”, thông cáo trên mạng xã hội X của trang tin Tasnim, viết.

Đặc nhiệm Iran khi đột kích thu giữ một chiếc UAV sắp hoàn thiện. Ảnh: Tasnim News/Các cơ quan an ninh Iran

Hiện chính quyền Israel chưa bình luận về những hình ảnh và video do phía Iran công bố.

Theo tờ Thời báo Israel, khi phát động cuộc tấn công phủ đầu lúc rạng sáng 13/6, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã sử dụng các UAV và tên lửa nhằm vào nhiều khu vực bên trong lãnh thổ và giới lãnh đạo quân sự, các nhà khoa học hạt nhân, nhiều tổ hợp phòng không và loạt bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran.