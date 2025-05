Theo NYPost, camera an ninh đã ghi lại được một tai nạn hi hữu tại bãi xe ở Cảng Jefferson (Long Island, New York, Mỹ) xảy ra chiều ngày 12/5. Cụ thể, chiếc xe Jeep đời 2008 màu bạc đã lao thẳng vào cầu tàu và rơi xuống bến tàu nổi phía dưới.

Tại hiện trường, bánh xe sau phía bên ghế lái lơ lửng trên mặt nước, trong khi đuôi xe bị nhấc bổng. Tấm cản trước cũng bị bung khỏi xe.

Lính cứu hỏa đã giải cứu thành công tài xế - một cô gái 17 tuổi – ra khỏi chiếc SUV. Nhà chức trách cho biết tai nạn xảy ra do tài xế thiếu kinh nghiệm và may mắn là hậu quả cũng không nghiêm trọng như các sự cố khác.

Tuy nhiên, tai nạn khiến lan can bị hư hỏng và buộc phải thay thế. Bến tàu cũng xuất hiện một lỗ thủng lớn do cú va chạm mạnh. Chiếc xe được cố định trên bến tàu bằng dây thừng và đang chờ được di dời.

(Theo nypost)