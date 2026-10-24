Bộ đội biên phòng cùng các bác sĩ, nhà hảo tâm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng nhà tình nghĩa, tặng đường điện cao áp "ánh sáng vùng biên" và bếp ăn bán trú cho người dân vùng biên giới của nước bạn Lào.

Ngày 24/10, tại khu vực cột mốc 591, thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ an sinh xã hội.

Hoạt động này nằm trong chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân do Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hướng Lập, Đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sĩ”, các nhà hảo tâm cùng Cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321 của Lào tổ chức.

Buổi giao lưu giữa bộ đội và dân biên giới Việt Nam - Lào

Cùng với chăm sóc sức khỏe, chương trình là dịp để cán bộ, chiến sĩ và người dân hai bên biên giới gặp gỡ, thăm hỏi, ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Sự sẻ chia ấy còn được nối dài bằng những việc làm hỗ trợ người dân nước bạn. Trong quá trình công tác, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập nhận thấy nhiều bà con ở vùng biên giới phía Lào có hoàn cảnh khó khăn, bếp ăn tại trường học La Cồ (huyện Sê Pôn, Lào) xuống cấp nghiêm trọng.

Với tình cảm dành cho người dân nước bạn, cán bộ, chiến sĩ đã vận động các nhà hảo tâm, đồng thời góp công, góp sức xây dựng nhà tình nghĩa để tặng bà con.

Từ việc chăm sóc sức khỏe đến hỗ trợ một mái nhà, những công việc cụ thể góp phần đưa tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước vào đời sống thường ngày.

Chương trình giao lưu hữu nghị do Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với Đại đội Biên phòng 321 của Lào tổ chức

Phát biểu tại chương trình, đại diện Đồn Biên phòng Hướng Lập nhấn mạnh: “Tình đoàn kết Việt Nam - Lào không chỉ được thể hiện qua những sự kiện lớn mà còn được vun đắp từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hằng ngày”.

Theo đại diện đơn vị, một lời thăm hỏi, một món quà hay sự giúp đỡ khi khó khăn đều góp phần làm cho người dân hai bên biên giới thêm gắn bó. Chương trình giao lưu cũng tạo thêm cơ hội để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân gặp gỡ, hiểu nhau hơn, cùng gìn giữ tình hữu nghị.

Đồn Biên phòng Hướng Lập tặng 2 ngôi nhà nghĩa tình cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở bản La Cồ

Dịp này Bộ đội Biên phòng Hướng Lập và các nhà hảo tâm tặng bếp ăn bán trú cho điểm trường La Cồ

Tại khu vực biên giới, người dân hai bên thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và cùng giữ gìn an ninh, trật tự, phối hợp bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập và Đại đội Biên phòng 321 cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đại diện Đồn Biên phòng Hướng Lập bày tỏ mong muốn sau chương trình, tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên tiếp tục được lan tỏa; sự gắn bó giữa xã Hướng Lập và Cụm bản La Cồ ngày càng bền chặt.

Khám sức khỏe miễn phí cho bà con vùng biên giới của cả 2 nước Việt Nam và Lào

Trao tặng 2,5km đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời ở khu vực biên giới, tại Bản A Via

Tham dự chương trình có Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị cùng đội ngũ y, bác sĩ, nhà hảo tâm. Đại diện Đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sĩ” có Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Lương.

Phía Lào có ông Bun Xung Xay Nha Vong, Phó Bí thư Huyện ủy Sê Pôn; ông Kong Sạ Mảy Veng Chạ Lơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền huyện Sê Pôn cùng đại diện các cơ quan địa phương, Cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 51 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 - 2/12/2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).