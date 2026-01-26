Đại hội 14 của Đảng đưa ra nhiều quyết sách được đánh giá là mang tính đột phá chiến lược, tạo nên tư duy phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Không chỉ thay đổi cách tiếp cận trong tổ chức và hoạch định chính sách, Đại hội 14 còn mở ra bước ngoặt trong chính sách xã hội vì người dân, từ giáo dục, an sinh đến phát triển kinh tế - xã hội, phản ánh tinh thần “dân là gốc”, đặt niềm tin và lợi ích của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia được đặt ở vị trí chiến lược, đòi hỏi lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) không chỉ nắm chắc thế trận quốc phòng, an ninh mà còn vun đắp “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu. VietNamNet có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP xoay quanh nội dung này.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng

Đại hội 14 của Đảng đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng cho sự phát triển đất nước và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Từ góc độ người làm công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, ông đánh giá thế nào về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội và kỳ vọng gì đối với sự nghiệp phát triển của đất nước từ dấu mốc lịch sử này?

Đại hội 14 của Đảng diễn ra trong một bối cảnh hết sức đặc biệt. Mặc dù thế giới biến động đầy cam go, phức tạp, song với sự chèo lái của Đảng, Việt Nam vẫn bứt phá mạnh mẽ trên nhiều phương diện, trở thành điểm sáng và là một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Đây cũng là thời điểm cả đất nước tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Vì vậy, tôi cho rằng, Đại hội lần này mang tầm vóc lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, hoạch định chiến lược đưa đất nước đến mục tiêu vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng, từ dấu mốc lịch sử này, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước sẽ không ngừng được củng cố, tăng cường. Đất nước sẽ hình thành tư duy phát triển mới toàn diện, đột phá về thể chế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được nâng cao; tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Tôi luôn có niềm tin sâu sắc rằng, con đường mà Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân dân Việt Nam đã đồng lòng lựa chọn chính là một hành trình thuận theo quy luật khách quan, kết tinh từ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn tới một Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

Xây dựng đội ngũ bộ đội biên phòng có trách nhiệm với dân

Các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh con người và “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Với BĐBP, lực lượng gắn bó mật thiết với nhân dân khu vực biên giới, theo Thiếu tướng, tinh thần này sẽ được lan tỏa như thế nào trong toàn lực lượng trong thời gian tới?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 đã xác định rõ: “Huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, xây dựng khu vực phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ gắn với xây dựng 'thế trận lòng dân vững chắc'. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống”.

Đến Đại hội 14, vấn đề này được coi là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại.

Tôi cho rằng đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là bước đi chiến lược thể hiện rõ tầm nhìn, tư duy mới và quyết tâm cao của Đảng nhằm kịp thời ứng phó với những nguy cơ, thách thức mới.

Do đó, nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ gắn bó quân - dân máu thịt và vun đắp “thế trận lòng dân” trong bối cảnh hiện nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chủ động tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 99 ngày 17/10/2024 về “Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới” giai đoạn 2025-2039 và những năm tiếp theo. Vai trò và tầm quan trọng của nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới được khẳng định rõ.

Ảnh: Hà Nam

Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân; mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa là người thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vừa là tuyên truyền viên, là hạt nhân nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới.

Hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ được gắn với rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tác phong công tác, lấy hiệu quả vận động quần chúng và niềm tin của nhân dân làm thước đo, để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên BĐBP thực sự là cầu nối “ý Đảng với lòng dân”, là “điểm tựa của biên cương”.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, hướng về cơ sở với tinh thần “giúp dân như giúp người thân của mình”, “3 bám, 4 cùng”, tiếp tục tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh… thông qua các mô hình, phong trào thiết thực.

Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu ở khu vực biên giới được phát huy nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận “Biên phòng lòng dân” vững chắc, góp phần tạo nên sức mạnh mới của cấp uỷ, chính quyền và quân dân biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Huy động sức mạnh tổng hợp tham gia bảo vệ biên giới

Sau thành công của Đại hội 14, từ góc độ công tác chính trị trong lực lượng, Thiếu tướng có thể chia sẻ những định hướng trọng tâm đối với BĐBP nhằm tiếp tục giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước?

Đại hội 14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là biểu tượng của sự kết tinh ý chí, bản lĩnh, trí tuệ của nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, là tiền đề quan trọng tạo nên nền tảng chính trị vững chắc để Quân đội nói chung, BĐBP nói riêng hòa nhịp bước cùng toàn Đảng, toàn dân tiến vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Do đó, sau Đại hội, Cục Chính trị sẽ tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP khẩn trương bổ sung chương trình hành động, nghị quyết lãnh đạo, quán triệt, triển khai “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BĐBP với các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể và phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chung tay nâng cao đời sống đồng bào vùng biên. Ảnh: N.H

Trong đó, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng để thống nhất về nhận thức, xác định tinh thần, trách nhiệm trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết, cụ thể hóa các mục tiêu vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm của các cấp ủy.

Lực lượng BĐBP tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, biên phòng, kịp thời đề ra các chủ trương, đối sách xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chủ trương, giải pháp mang tính kiến tạo toàn diện trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện được đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh đó, BĐBP sẽ tiếp tục bổ sung, kiện toàn các cơ chế, quy định xử lý các tình huống bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia tại khu vực biên giới, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cũng tích cực triển khai hiệu quả Kết luận số 99 của Bộ Chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; tích cực tham mưu và tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống nhân dân, để tiếp tục vun đắp tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Dưới cờ Đảng vẻ vang, dưới ánh sáng Nghị quyết, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên BĐBP luôn xác định rõ quyết tâm chính trị, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang kết hợp với bản lĩnh, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tiếp tục giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, thực sự tạo bước đột phá trên các mặt công tác biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; khẳng định khu vực biên giới thực sự là điểm tựa tiền tiêu, là phên dậu vững chắc của Tổ quốc.