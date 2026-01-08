Tổ yến chưng đường phèn từ lâu đã là món ăn bồi bổ quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, trong nhịp sống hối hả, việc dành hàng giờ để sơ chế, chưng nấu đôi khi trở thành "bài toán khó" về thời gian. Nắm bắt thực tế này, Ausmedic đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm TPBVSK viên uống yến sào, mang đến thêm một giải pháp chăm sóc sức khỏe nhanh gọn, phù hợp với xu thế mới.

Viên uống yến sào Ausmedic được nhiều khách hàng doanh nhân bận rộn tin dùng

Áp dụng tiêu chuẩn FDA vào quy trình sản xuất

Việc chuyển đổi yến sào từ dạng thô sang dạng viên nang là một bài toán khó về mặt công nghệ. Nguyên nhân là do các vi chất quý trong tổ yến - đặc biệt là 18 loại axit amin và protein - có cấu trúc kém bền vững, rất dễ bị phá vỡ hoặc biến tính nếu chịu tác động của nhiệt độ cao hoặc quy trình xử lý không chuẩn xác.

Để giải quyết thách thức này, Ausmedic đã đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất quy mô công nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn GMP (Thực hành sản xuất tốt) và đăng ký với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Việc đạt được chứng nhận FDA không chỉ là "tấm vé thông hành" về mặt thương hiệu, mà còn là bảo chứng cho quy trình giám sát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng.

Viên uống yến sào Ausmedic được chứng nhận an toàn bởi FDA Hoa Kỳ

Theo thông tin từ nhà sản xuất, chìa khóa của Ausmedic nằm ở công nghệ chiết xuất và cô đặc hiện đại. Hệ thống này cho phép kiểm soát nhiệt độ ở mức tối ưu trong suốt quá trình chế biến, giúp giữ lại trọn vẹn hoạt tính sinh học của các dưỡng chất tự nhiên. Khác với phương pháp chưng nấu thủ công, công nghệ này giúp bảo toàn cấu trúc protein, đảm bảo người dùng hấp thu được tối đa giá trị dinh dưỡng của yến sào. Đồng thời, quy trình sản xuất khép kín một chiều còn giúp loại bỏ các tạp chất vi mô và xử lý triệt để các chỉ số vi sinh (như nấm mốc, vi khuẩn E.Coli...).

Minh bạch hàm lượng, không còn nỗi lo "thừa đường"

Điểm cộng nữa của TPBVSK viên uống Ausmedic là sự công bố minh bạch các thành phần, hàm lượng dinh dưỡng. Nhà sản xuất công bố mỗi viên nang chứa đúng 70% yến sào nguyên chất từ Cần Giờ. Con số cụ thể này giúp người dùng dễ dàng tính toán lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể mỗi ngày sao cho khoa học nhất.

Đáng chú ý, Nhà sản xuất cho biết đã loại bỏ hoàn toàn đường và chất tạo ngọt trong sản phẩm. Đây là tin vui cho những người đang ăn kiêng, người bị tiểu đường hoặc phụ nữ sợ tăng cân, nhóm đối tượng thường e ngại lượng đường cao trong các chén yến chưng truyền thống.

Viên uống yến sào Ausmedic hỗ trợ tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi

Bên cạnh đó, nhờ sản xuất số lượng lớn theo quy mô công nghiệp, giá thành sản phẩm cũng "mềm" hơn đáng kể so với việc mua yến thô về tự chế biến, giúp bài toán chi phí trở nên dễ thở hơn với nhiều gia đình.

3 giải pháp chuyên biệt cho từng thể trạng

Sự khác biệt của Ausmedic nằm ở tư duy "cá nhân hóa" người dùng. Đối với phụ nữ có nhu cầu chăm sóc sắc đẹp, TPBVSK Nest Beauty mang đến các hoạt chất giúp hỗ trợ hạn chế lão hóa và gìn giữ làn da tươi trẻ.

Ở góc độ sức khỏe tổng quát, dòng TPBVSK Nest Healthy đóng vai trò như nguồn năng lượng bổ sung, hỗ trợ tăng cường đề kháng và phục hồi thể trạng. Đây là lựa chọn tối ưu cho nhóm người lớn tuổi hoặc giới văn phòng bận rộn.

Riêng với nam giới, Ausmedic phát triển dòng Nest Strong chuyên sâu. Sản phẩm tập trung vào các thành phần hỗ trợ bổ thận, tráng dương, giúp phái mạnh củng cố nền tảng sinh lý một cách bền vững.

Ba dòng viên uống yến sào Ausmedic

Sự xuất hiện của TPBVSK viên uống yến sào Ausmedic không nhằm thay thế hoàn toàn thói quen cũ, mà mang đến thêm một lựa chọn văn minh, tiện lợi. Với quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế và thông tin sản phẩm được công bố minh bạch, Ausmedic mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhịp sống ngày nay.

