Mới đây, cộng đồng mạng và người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi cả Việt Anh và Quỳnh Nga đồng loạt đăng tải một đoạn video lên trang Facebook cá nhân. Trong video, hai người trao nhau ánh mắt tình tứ, những cử chỉ quan tâm vô cùng tự nhiên và ngọt ngào vượt mức tình bạn thông thường. Không cần những lời tuyên bố đao to búa lớn, cách họ mỉm cười và tương tác trong đoạn clip ngắn đã khiến người hâm mộ cho rằng cả hai đang rất hạnh phúc bên nhau.

Ngay dưới phần bình luận, hàng loạt đồng nghiệp, bạn bè trong giới nghệ sĩ và khán giả đã để lại những lời chúc. MC Vân Hugo để lại lời nhắn: "Có khi nào chúng tôi sắp được ăn cỗ", Việt Anh đáp ngắn gọn: "Có lẽ, bác ơi".

Diễn viên Quỳnh Nga - Việt Anh.

Trước khi có màn "ngầm công khai" gây bão này, diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga đã có một hành trình dài đồng hành cùng nhau. Cả hai từng có những màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh nhỏ, tiêu biểu là trong phim Sinh tử. Thời điểm nữ diễn viên Về nhà đi con thi Bước nhảy hoàn vũ, Việt Anh cũng tới ủng hộ.

Cả hai thường xuyên diện trang phục "tone-sur-tone", trao nhau những ánh nhìn đặc biệt trước đám đông. Bên cạnh đó, họ là hai thành viên trong hội bạn thân đình đám của showbiz miền Bắc (cùng với Lã Thanh Huyền, Thái Dũng, Vân Hugo, Quỳnh Kool...). Dù là những buổi tiệc kín đáo của hội bạn hay những chuyến du lịch xa, Việt Anh và Quỳnh Nga luôn kề cạnh.

Hành trình đi đến đoạn kết ngọt ngào hôm nay của cặp đôi thực chất đã trải qua không ít lần "chối đây đẩy" trước truyền thông. Suốt nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò, cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều tỏ ra khá kiên quyết khi bảo vệ ranh giới "bạn bè".

Việt Anh từng thẳng thắn chia sẻ với PV báo VietNamNet: "Tôi và Quỳnh Nga chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết. Chúng tôi chơi chung trong một nhóm bạn nên việc xuất hiện cùng nhau, đi ăn hay đi chơi chung là chuyện hết sức bình thường. Mọi người đừng suy diễn quá xa làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cả hai".

Về phía Quỳnh Nga, cô cũng không ít lần lên tiếng thanh minh để gỡ rối cho cả bản thân lẫn đàn anh: "Tôi hiện tại vẫn độc thân và tập trung cho sự nghiệp. Chuyện đóng chung phim rồi bị gán ghép là điều khó tránh khỏi trong showbiz. Giữa tôi và anh Việt Anh hoàn toàn không có chuyện yêu đương như lời đồn. Chúng tôi chỉ là những người anh em tốt luôn hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống".

Quỳnh Nga sinh năm 1988, kém Việt Anh 7 tuổi. Cả hai đều trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Video, ảnh: FBNV